POL-RT: Nach Raubstraftat in Haft - Esslingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der Begehung einer Raubstraftat im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 25-Jährigen. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge buchte der Tatverdächtige am Montag (14.07.2025) gegen 23 Uhr die gewerblich ausgeübten, sexuellen Dienste einer Frau aus einer Kreisgemeinde, woraufhin gegen ein Uhr ein Treffen in einer Wohnung im Stadtgebiet erfolgte, die Dienstleistung erbracht und Geld übergeben wurde. Im weiteren Verlauf kam es zum Streit, im Rahmen dessen der Tatverdächtige die Frau geschlagen und ihr das zuvor übergebene Geld wieder abgenommen haben soll. Sodann gelang der Geschädigten die Flucht aus der Wohnung, wobei diese auf der Straße Hilfe von einem unbekannten Fahrradfahrer erhielt.

Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen führten am Donnerstag (17.07.2025) zur Identifizierung des zunächst unbekannten 25-jährigen Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss sowie einen Haftbefehl, woraufhin die Wohnung des Mannes durchsucht und dieser festgenommen werden konnte.

Der deutsche Staatsangehörige wurde noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 25-Jährige wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Zeugenhinweise zum Geschehen, welches sich etwa zwischen drei Uhr und 3.30 Uhr ereignet haben soll. Insbesondere wäre es von Bedeutung, dass sich der bislang unbekannte Fahrradfahrer, der aus Richtung Sulzgries in Richtung Stadtmitte unterwegs war, sich als wichtiger Zeuge unter der Telefonnummer 0711/3990-330 bei der Polizei meldet. (gj)

