Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Diebstahlsdelikte; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Brände im Innenstadtbereich (Zeugenaufruf)

Am Sonntagmorgen sind Feuerwehr und Polizei innerhalb kürzester Zeit zu vier Bränden in der Innenstadt von Reutlingen ausgerückt. Zwischen 8.10 Uhr und 8.25 Uhr waren die Beamten zunächst zu einem brennenden Sonnenschirm vor einer Bäckerei in der Katharinenstraße gerufen worden. Der Schirm konnte von Passanten und einer Streifenwagenbesatzung rasch gelöscht werden. Nur wenige Minuten später rückten die Einsatzkräfte in die Federnseestraße aus. Dort stand eine Sitzkonstruktion in Vollbrand, die von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Kurz darauf wurden in der Untere Gerberstraße mehrere angebrannte Paletten mit Büchern festgestellt, die ebenfalls bereits durch Passanten gelöscht wurden. Gegen 8.20 Uhr fuhren die Einsatzkräfte in die Metzgerstraße. An der Ecke mit der Schreinerstraße musste ein brennender Müllcontainer, der an der Fassade eines Wohngebäudes stand, von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtschaden durch die Brände wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und rund 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und geht von einem Zusammenhang der Brände aus. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Auto angegangen

Ein auf dem Freibadparkplatz in der Hermann-Hesse-Straße geparkter Pkw ist am Samstag zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen zwölf Uhr und 13 Uhr öffnete der Unbekannte den nach derzeitigem Kenntnisstand verschlossen abgestellten Wagen auf noch unbekannte Art und Weise und entwendete aus dem Inneren unter anderem eine Geldbörse sowie eine Sonnenbrille. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): In Streit geraten

Drei Männer im Alter von 36, 40 und 42 Jahren sind am Samstagabend im Listpark in einen handfesten Streit geraten. Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen sich die Bekannten kurz vor 19 Uhr, woraufhin eine zunächst verbale Auseinandersetzung in gegenseitige Handgreiflichkeiten mündete. Dabei sollen die Beteiligten einander gegenseitig geschlagen haben. Alle drei Personen, die einen Platzverweis erhielten und nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegensehen, erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Einer der Männer wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst noch ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Hayingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag im Lautertal. Der 22-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit seiner Yamaha auf der K6769 von Weiler in Richtung Gundelfingen unterwegs, als er alleinbeteiligt in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zunächst rechts gegen die Felswand prallte und im weiteren Verlauf auf der Gegenfahrbahn stürzte und zum Liegen kam. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (cw)

Sonnenbühl (RT): Fahrzeug überschlagen

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger am Sonntagabend auf der K6731 zwischen Melchingen und Wilmandingen. Der Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Wilmandingen unterwegs. Da er seine Geschwindigkeit nicht den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen angepasst hatte und zu schnell und zudem alkoholisiert unterwegs war, übersah er einen auf der Fahrbahn liegenden und bereits verendeten Fuchs. In der Folge kam er mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen, wo sich sein Wagen überschlug und im angrenzenden Maisacker zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen anschließend ins Krankenhaus. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,9 Promille, zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Ermittlungen zu seinem Führerschein dauern noch an. Sein Golf, an dem ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der angerichtete Flurschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Mehrstetten (RT): In Lagerraum eingebrochen

Ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute mussten Unbekannte wieder abziehen, die am vergangenen Wochenende in einen Lagerraum in der Lagerstraße eingebrochen waren. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Lager verschafft. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte auch nichts gestohlen worden sein. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Cannstatter Straße ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Cannstatter Straße unterwegs und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger mit seinem 1er BMW angehalten hatte, um rückwärts in eine freie Parklücke einzuparken. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Wagen ins Heck des 1er BMW. Während der 57-Jährige unverletzt blieb, erlitt die Unfallverursacherin einen Schock. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt. Ihr 3er BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): In Schaufenster gekracht

Im Schaufenster endete die Fahrt einer 87-Jährigen am Sonntagnachmittag im Stadtteil Ruit. Die Frau wollte kurz nach 16 Uhr mit ihrer Mercedes B-Klasse in der Kirchheimer Straße einparken, als sie ihren Angaben zufolge von der Bremse rutschte und mit ihrem Wagen in das Schaufenster eines Ladengeschäftes krachte. Eine 45-Jährige, die in diesem Moment zu Fuß dort unterwegs war, konnte gerade noch zurückweichen, verletzte sich dabei aber an der zerbrochenen Glasscheibe. Ein Rettungswagen brachte sie in der Folge zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro entstanden war, blieb fahrbereit. Der Schaden an der Gebäudefassade wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Unterensingen (ES): Ins Feuerwehrhaus eingebrochen

In das Feuerwehrhaus in der Kelterstraße ist ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Tor gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher dort aber nichts Stehlenswertes vorgefunden haben. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (cw)

Ostfildern (ES): Mutmaßlicher Leergutdieb festgenommen

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Sonntagabend ein mutmaßlicher Dieb festgenommen werden konnte. Der 23-jährige hatte sich gegen 22 Uhr Zutritt auf das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Senefelderstraße verschafft und dort mehrere Kisten Leergut entwendet. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei alarmierten. So konnte der Tatverdächtige im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch in Tatortnähe samt Diebesgut angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Sonntagmorgen auf dem Sportplatz einer Schule in der Potsdamer Straße sucht der Polizeiposten Oberesslingen. Gegen sechs Uhr war die Polizei alarmiert worden, nach dem Anrufer eine Gruppe grölender Jugendlicher aus dem Bereich der Schule gemeldet hatten, die von dort in Richtung Stadtmitte gelaufen waren, wobei auch Böller gezündet wurden. Bei der Nachschau stellte sich heraus, dass die Jugendlichen offenbar auf der Tartanbahn des Schulsportplatzes nicht nur Flaschen zerschlagen, sondern auch mittels einer brennbaren Flüssigkeit Feuer gelegt und Bücher verbrannt hatten. Dabei wurde die Bahn auf etwa einem halben Quadratmeter beschädigt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise. (cw)

