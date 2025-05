POL Schwaben Nord: Infostände zur Radverkehrssicherheit

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (14.05.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer Frau am Moritzplatz. Einsatzkräfte nahmen eine 25-jährige Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen 11.30 Uhr sprach die 25-Jährige die Frau an und bat sie zunächst um Lebensmittel. Im weiteren Verlauf bat die 25-Jährige die Frau mehrfach per Handychat um Geld, was sie auch erhielt. Hierbei nutzte sie u.a. unter den Vorwand, ...

