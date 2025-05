POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Gaststätte

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (16.05.2025) kam es zu einem Brand in einer Schreinerei in der Zusamstraße. Verletzt wurde hierbei niemand. Gegen 12.15 Uhr wurde der Polizei der Brand mitgeteilt. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand in einer Abzugsanlage. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. ...

