POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen und sucht Zeugen

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Freitag (16.05.2025) war ein 70-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Zeppelinstraße unterwegs. Gegen 17.00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da der Autofahrer offenbar in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Polizeibeamte kontrollierten den Mann wenig später. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des ...

