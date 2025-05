POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (15.05.2025) versuchten ein bislang unbekannter Täter ein eine Wohnung in der Neuburger Straße einzudringen. Gegen 09.20 Uhr stellte ein Anwohner ein bislang unbekannter Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses fest, die sich an einer Wohnungstüre zu schaffen machte. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte in Richtung Schlössle. Der bislang Unbekannte wurde wie ...

