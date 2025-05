POL Schwaben Nord: Polizei durchsucht wegen Betrug in Spedition

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Bereich Augsburg / Passau - Am Donnerstag (15.05.2025) durchsuchte die Kriminalpolizei Augsburg mehrere Objekte. Die Beamten stellten umfangreich Beweismittel sicher und vollzogen mehrere Vermögensarreste. Zudem wurden fünf Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei Augsburg führt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg seit mehreren Wochen umfangreiche Ermittlungen in einem Betrugsverfahren zum Nachteil einer Spedition aus dem Raum Augsburg. Hierbei soll eine Bande von insgesamt 12 Beschuldigten über einen 55-jährigen Tatverdächtigen (Angestellter der Spedition) Scheinrechnungen für die Reparatur von Fahrzeugen und Schulungen von Kraftfahrern in das Abrechnungssystem der Spedition eingeschleust haben, welche anschließend durch die Buchhaltung zur Auszahlung angewiesen wurden. Hierdurch entstand der Spedition ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Durch interne Kontrollsysteme in der Spedition fiel der Betrug auf, wodurch größerer Schaden verhindert werden konnte.

Am Morgen des 15.05.2025 durchsuchte die Kriminalpolizei Augsburg mit über 130 Beamten und Unterstützungskräften aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Augsburg insgesamt 16 Wohnungen und Geschäftsräume im Bereich Augsburg sowie drei Wohnungen und Geschäftsräume im Bereich Passau. Zudem wurden insgesamt fünf Beschuldigte festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Zudem wurden Vermögensarreste (Barvermögen, Wertgegenstände und Bargeld) im mittleren sechsstelligen Bereich vollzogen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg wegen gewerbsmäßigen bandenmäßigen Betrugs dauern an.

