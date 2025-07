Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte, Tankstelle überfallen, Polizisten angegriffen

Reutlingen (ots)

Tankstelle unter Vorhalt einer Schusswaffe überfallen

Ein bislang unbekannter Täter forderte unter vorgehaltener Schusswaffe am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in einer Tankstelle im Ortsteil Betzingen Bargeld und Zigaretten. Der Mitarbeiter händigte daraufhin eine geringe Summe an Bargeld, sowie mehrere Stangen Zigaretten aus. Diese verstaute der Täter in einer mitgeführten schwarzen Sporttasche und flüchtete im Anschluss mit einem grünen Mountainbike, eventuell auch mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet, in Richtung Reutlinger Innenstadt. Der Täter war zum Zeitpunkt des Überfalls maskiert und trug schwarze Oberbekleidung. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche zur Tatzeit oder auch im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen zu wenden.

Reutlingen (RT): Zwei Radfahrer im Gegenverkehr miteinander kollidiert

Ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr Samstag gegen 17.30 Uhr einen abschüssigen Kiesweg in Richtung Bronnweilerstraße. In einer leichten Rechtskurve kollidierte dieser vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit dem entgegenkommenden 54-jährigen Pedelec-Fahrer. Beide stürzten zunächst zu Boden. Der 21-Jährige, welcher keinen Helm trug, war zunächst bewusstlos und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingewiesen. Der 54-Jährige trug einen Helm und erlitt leichte Schürfwunden. Eine weitere medizinische Versorgung wurde nicht erforderlich. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Tübingen unter der Rufnummer 07071/972-8510 in Verbindung zu setzen.

Reutlingen (RT): Gefährliche Körperverletzung durch zwei Täter

Am Sonntag, gegen 02.10 Uhr, ist es in der Innenstadt Unter den Linden zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Fußgänger und zwei bislang unbekannten Insassen eines Pkw. Demnach war ein 27 Jahre alter Mann aus Reutlingen, welcher als Fußgänger an einer Lichtzeichenanlage über die Straße lief, mit zwei Männern, welche in einem Pkw an der Ampel warteten, in Streit geraten. Hierbei stiegen der Fahrer und der Beifahrer des Autos aus dem Wagen aus, gingen auf den Geschädigten zu und schlugen ihm gegen den Kopf. Hierbei verletzte sich der Reutlinger leicht im Gesicht. Die beiden Täter stiegen daraufhin zurück in ihr Fahrzeug und entfernten sich von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Pfullingen (RT): Körperliche Auseinandersetzung

Am Samstagabend ist es auf einem Spielplatz in Pfullingen zu einem Körperverletzungsdelikt mit anschließender Beleidigung gekommen. Gegen 19.00 Uhr wurde ein 38-Jähriger, der auf einem Fahrrad unterwegs war, von einem unbekannten Jugendlichen mit einem Apfel beworfen und am Kopf getroffen. Daraufhin kam es im folgenden Streitgespräch zu einem Gerangel, bei welchem der 38-Jährige mittels Faustschlägen und Tritten traktiert wurde. Der unbekannte Jugendliche hatte eine dunklere Hautfarbe und war mit einer sandfarbenen Leinenhose bekleidet. Er flüchtete mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Nummer 07121 / 99180 entgegen.

Esslingen (ES): Verwirrter Mann randaliert und greift Polizeibeamte an

Am Samstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, meldeten Passanten der Polizei in der Hauptstraße im Ortsteil Zell einen Mann, welcher offensichtlich sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und auf der Straße zu randalieren begann, so dass kurzzeitig der Verkehr zum Stillstand kam. Als kurze Zeit später sich eine Streifenwagenbesatzung ihm näherte, flüchtete der 53jährige polizeibekannte Mann fußläufig in seine naheliegende Wohnung, wo er sich einschloss und verbarrikadierte. Nachdem er den polizeilichen Anweisungen die Tür zu öffnen nicht Folge leistete, erfolgte, nach einer richterlichen Anordnung, die gewaltsame Öffnung der Wohnungstür. Beim Betreten der Wohnung wurden die Polizeibeamten sofort mit diversen Gegenständen beworfen und auch mit Reizgas angegriffen, worauf die Beamten ebenfalls Reizgas einsetzten. Während des Zugriffes beleidigte er die Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Bei der Festnahme wehrte er sich so heftig, dass weitere Einsatzmittel eingesetzt werden mussten, die schlussendlich zum Festnahmeerfolg führten. Im Anschluss daran erfolgte die Einlieferung des 53-Jährigen in eine Fachklinik. Durch den tätlichen Angriff und der darauffolgenden Widerstandshandlung bei seiner Festnahme, wurden insgesamt vier Polizeibeamte leicht verletzt. Sie konnten später alle ihren Dienst fortsetzen. Gegen den 53-Jährigen wurde nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dußlingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend ist ein Renault von der Fahrbahn der B27 abgekommen. Gegen 18.25 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrzeugführer die B27 in Fahrtrichtung Tübingen und kam kurz nach dem Tunnel Dußlingen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten, welche beschädigt wurden. Die beiden Mitfahrer im Fahrzeug wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Rettungsdienst war vor Ort. Es kam kurzzeitig zur Sperrung einer Fahrspur im Tunnel. Der Sachschaden wurde auf ca. 11.000 Euro beziffert.

Rottenburg a. N. (TÜ): Schläge und Tritte

Am frühen Sonntagmorgen ist es vor der Kirche in Poltringen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 00.30 Uhr teilte eine Anruferin der Polizei mit, dass ihr Bekannter soeben von fünf Männern im Alter von ca. 16 bis 20 Jahren zusammengeschlagen worden sei. Die Personengruppe schlug zunächst unvermittelt auf den 34-Jährigen ein. Als dieser zu Boden ging, wurde er mittels Tritten verletzt. Die bislang unbekannten Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Reusten. Der Verletzte wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Unfallfahrt von Tübingen nach Kusterdingen

Am Samstag hat ein 51-Jähriger zwei Unfälle im Raum Tübingen verursacht und mit seinem Pkw insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel am Samstagmittag die Herrenberger Straße in Richtung Tübingen. Im Verlauf eines Überholvorgangs touchierte er den Citroen der zu überholenden 58-Jährigen, sowie einen ihm entgegenkommenden VW Polo. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Lenker des Opel setzte seine Fahrt unmittelbar fort, ohne an der Unfallstelle anzuhalten. Gegen 15.10 Uhr wurde in der Immenhäuser Straße in Kusterdingen ein geparkter Peugeot durch einen Opel beschädigt. Der Opel konnte durch seine entsprechenden Unfallschäden den vorangegangenen Unfällen in Tübingen zugeordnet werden. Der Gesamtsachschaden aller Unfälle beläuft sich auf über 10.000 Euro, glücklicherweise wurden durch die Unfälle niemand verletzt. Der 51-Jährige Unfallverursacher konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und musste aufgrund des Verdachts des Alkoholeinflusses im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Hechingen (ZAK): In Wohnwagen eingebrochen

Am Samstagabend sind Unbekannte in einen Wohnwagen in der Sprißlerstraße in Hechingen - Stetten eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten sich mindestens zwei unbekannte Täter gegen 21.45 Uhr durch Einschlagen einer Scheibe am Wohnwagen Zutritt zu diesem verschafft und Diebesgüter von mehreren tausend Euro entwendet. Danach entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Das Polizeirevier Hechingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

