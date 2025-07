Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Einbrüche; Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Arbeiter in Fensterscheibe gestürzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in der Planie ereignet. Dort war kurz nach 14 Uhr ein Mann auf einer Baustelle mit dem Transport von Fenstern beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann dabei gestolpert sein und mit dem Arm in eine auf dem Boden gelagerte Fensterscheibe gestürzt sein. Hierbei zog er sich Verletzungen an der Hand und am Arm zu. Der Rettungsdienst versorgt den Arbeiter und brachte ihn in ein Krankenhaus. (gj)

Bad Urach (RT): In Gartenmarkt eingebrochen (Zeugenaufruf)

In einen Gartenmarkt im Seilerweg sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Kriminellen am frühen Freitagmorgen, kurz nach drei Uhr, Zutritt zum Außenlager des Marktes verschafft. In der Folge ließen sie dort zahlreiche 5 kg und 11 kg Propangasflaschen mitgehen, mit denen sie sich unerkannt aus dem Staub machten. Zum Abtransport der Gasflaschen dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein, das möglicherweise im Bereich des Ermsufers abgestellt worden sein könnte. Daher hoffen die Ermittler auf Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Urach, Telefon 07125/94687-0. (cw)

Deizisau (ES): Brand in Wohnhaus

In die Uhlandstraße nach Deizisau sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Freitagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, gerufen worden. In einer dortigen Doppelhaushälfte war nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Kühlschrank im Erdgeschoss ein Brand ausgebrochen. Obwohl die Flammen von der Feuerwehr gelöscht werden konnten, ist das Haus durch die starke Verrußung bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohner werden anderweitig untergebracht. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Notzingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Freitagvormittag mit seinem Wagen von der L 1201 abgekommen. Der 64-Jährige war mit seinem BMW kurz nach 11.30 Uhr auf der Landesstraße (Kirchheimer Straße) von Notzingen herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss überschlug sich der BMW und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden, ehe er vom Rettungsdienst mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Das verunfallte Fahrzeug wurde mit Hilfe eines Krans geborgen und abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge circa 50.000 Euro. (mr)

Schlaitdorf (ES): Flächenbrand

Zum Brand einer Wiese sind Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in die Häslacher Straße ausgerückt. Ein Mann hatte auf einem dortigen Wiesenstück kurz vor 10.30 Uhr Altholz verbrannt. Dabei breitete sich das Feuer auf die umliegende trockene Wiese aus. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, löschte die etwa 50 bis 100 Quadratmeter große Fläche. Verletzt wurde niemand. (rd)

Kirchheim (ES): Radlerin bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine zwölfjährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Jahnstraße erlitten. Eine BMW-Fahrerin fuhr gegen 7.45 Uhr aus einer dortigen Tiefgaragenausfahrt heraus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der verkehrswidrig auf dem Gehweg vorbeifahrenden Radlerin. Diese stürzte in der Folge zu Boden und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (rd)

Gomaringen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein nach derzeitigem Stand Leichtverletzter und Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Hechinger Straße / Schloßstraße ereignet hat. Ein 46-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Schloßstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hechinger Straße einbiegen. Dabei übersah er einen auf der Hechinger Straße heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 68-Jahre alte Biker hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)

Bisingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Otto-Lilienthal-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 20.15 Uhr und 7.15 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster Zutritt zum Gebäude, in dem er in der Folge den Verwaltungsbereich nach Stehlenswertem durchsuchte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

