Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Steige kurzzeitig gesperrt; Verkehrsunfälle; Telefonbetrüger am Werk; Einbruch

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Steige zur Bergung von Pannenfahrzeug gesperrt

Ein defekter Pkw auf der L 380 hat am Donnerstagnachmittag zur kurzzeitigen Sperrung der Steige zwischen Eningen und St. Johann-Würtingen geführt. Dort war gegen 17.15 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem Opel aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben. Ein Abschlepper transportierte den nicht mehr fahrbereiten Wagen ab, nach rund 30 Minuten war die Steige wieder frei. (gj)

Münsingen (RT): Bei Forstarbeiten von Gespann erfasst

Schwere Verletzungen hat ein 81 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Donnerstagabend bei privaten Waldarbeiten in Verlängerung der Straße Brechstatt erlitten. Gegen 18 Uhr führten der Senior und ein Angehöriger Waldarbeiten durch, als sich der auf einem abschüssigen Feldweg abgestellte, fahrerlose Traktor samt Anhänger in Bewegung setzte, rückwärts rollte und den 81-Jährigen erfasste. Daraufhin kippte das Gespann in einen rechts neben dem Feldweg befindlichen Graben. Der Senior wurde zwischen Traktorrad und Boden eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften anrückte befreit und anschließend nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Gespann wurde von einem Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. In die verkehrspolizeilichen Ermittlungen insbesondere zur Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Gutachter einbezogen. (rd)

Esslingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der K1215 abgeschleppt werden. Eine 50-Jährige befuhr gegen 5.30 Uhr mit einem Opel die Kreisstraße von der Adenauerbrücke herkommend und bog an der Auffahrt zur B10 in Richtung Göppingen nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda eines 53-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall auf Bundesstraße

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet. Kurz nach 17.30 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann mit einem VW Golf im Bereich Leinfelden-Echterdingen-Süd unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 31-Jährigen auf. Daraufhin kollidierte ein nachfolgender 20-Jähriger mit seinem Citroen noch mit dem Heck des Golf. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte sich auf circa 17.000 Euro belaufen. Der Golf sowie der Mercedes mussten zudem abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur für rund 3,5 Stunden nicht mehr befahrbar. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Straßenmeisterei ausgerückt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hoher Sachschaden nach Missachtung der Vorfahrt

Mindestens 20.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Donnerstagmittag in der Flughafenstraße. Kurz vor 15.30 Uhr bog ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer von der Flughafenstraße kommend nach rechts in Richtung Filderstadt ab. Hierbei missachtete er eine von linke kommende, vorfahrtsberechtigte 44 Jahre alte Toyota-Lenkerin. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. (gj)

Wolfschlugen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Waldweg / Nürtinger Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 38-Jährige war gegen 19.45 Uhr mit einem Mercedes Vito vom Waldweg aus nach links auf die Nürtinger Straße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Mercedes G-Klasse einer vorfahrtsberechtigt dort fahrenden 44-Jährigen. Diese wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (rd)

Oberboihingen (ES): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Eine Frau aus Oberboihingen ist im Laufe des Donnerstags von einem Telefonbetrüger um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Auf ihrem Laptop war zuvor ein Sperrbildschirm erschienen, durch den sie aufgefordert wurde, sich aufgrund eines Hackerangriffs mit dem Softwareunternehmen Microsoft in Verbindung zu setzen. Die Frau wählte daraufhin die angezeigte Rufnummer. Im anschließenden Telefonat mit einem selbsternannten Servicemitarbeiter gewährte sie einen sogenannten Fernzugriff auf ihren Laptop. Außerdem nannte sie die Zugangsdaten zu ihrem Online-Banking. Im weiteren Verlauf erfolgten vom Konto der Geschädigten mehrere Transaktionen. Später flog der Betrug auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Tübingen (TÜ): Insekt führt zum Sturz von Fahrradfahrerin

Eine Radlerin hat bei einem Sturz am Donnerstag leichte Verletzungen erlitten. Die 32-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Rümelinstraße unterwegs, als ihr ein Insekt unter die Kleidung flog. Beim Versuch das Tier abzuschütteln stürzte die Frau und verletzte sich. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Versorgung in eine Klinik gebracht. (gj)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin schwer gestürzt

Eine Fußgängerin hat sich bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag am Europaplatz schwer verletzt. Die 37-jährige Frau stürzte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rollator beim Befahren eines Bordsteins und verletzte sich durch den nachfolgenden Sturz schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (gj)

Hechingen (ZAK): Betrüger erbeuten Bargeld (Zeugenaufruf)

Ein Senior aus Hechingen ist am Donnerstagabend von Betrügern um Bargeld gebracht worden. Der Mann hatte bereits in den vergangenen Tagen mehrere Telefonanrufe von Betrügern erhalten, die sich als Mitarbeitende der Steuerfahndung ausgaben. Die Anrufer gaukelten dem Geschädigten vor, dass es eine Täterfestnahme gegeben habe aber ein weiterer Einbruch bevorstehe, weshalb das Bargeld und der Schmuck des Mannes fotografiert und markiert werden müssten. Auch die Bank sei angeblich in den Fall verstrickt. Der Senior schenkte den Betrügern Glauben und hob eine fünfstellige Summe Bargeld ab. Als am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, ein Komplize der Anrufer das Geld abholen wollte, wurde der Geschädigte misstrauisch. Der Abholer lenkte den Mann jedoch kurz ab, entwendete das Geld und flüchtete. Später erstattete der Geschädigte Anzeige. Von dem Abholer liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war etwa 30 Jahre alt, zwischen 180 und 190 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und kurze dunkelbraune Haare. Bekleidet war der Mann mit einem bräunlichen Pullover und einer bräunlichen langen Hose. Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet zwischen der Weilheimer Straße und der Tobelstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (rd)

Hechingen (ZAK): In Arztpraxis eingebrochen

In eine Arztpraxis in der Ermelesstraße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr gelangte der Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere der Praxis und entwendete daraus eine Geldkassette samt Inhalt. Das Polizeirevier Hechingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Albstadt (ZAK) Gegen Hauswand geprallt

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 42-Jähriger entgegen, der am frühen Freitagmorgen in der Wahlentalstraße, im Stadtteil Tailfingen, einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 1.10 Uhr mit seinem Alfa Romeo auf der Wahlentalstraße abwärts in Richtung Jahnstraße unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte und deutlich zu schnell fuhr, kam er in der dortigen Haarnadelkurve von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus weiter. In der Folge prallte er zunächst gegen den Bordstein und überfuhr eine Straßenlaterne und riss sie mit. Aufgrund des nachfolgenden Abhangs hob der Wagen ab, flog durch mehrere Bäume und Hecken, bevor er nach mehreren Metern gegen die Wand eines Wohnhauses prallte. Dabei drang die mitgerissene Straßenlaterne durch die Terassentüre ins Gebäude ein. Nach dem Unfall befreiten sich der Fahrer und seine beiden 23 und 30 Jahre alten Mitfahrer aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Alle drei konnten im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen wenig später angetroffen werden. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sein ebenfalls angegurteter Beifahrer blieb unverletzt. Der 23 Jahre alter Mitfahrer, der ohne Gurt im Fond gesessen hatte, wurde schwer verletzt. Beide Verletzten wurden nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Sein Wagen, an dem ein geschätzter Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden war, muss mittels eines Autokrans aus dem Garten gehoben werden, bevor er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden kann. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. (Stand elf Uhr) Zur Sicherung der abgerissenen Straßenlaterne waren die Stadtwerke im Einsatz. Der Sachschaden dürfte sich hier auf etwa 2.000 Euro belaufen. Zum Schaden an dem Wohngebäude liegen noch keine Informationen vor. Zur ersten Sicherung der Terassentüre war die Feuerwehr vor Ort. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell