Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Alarmauslösung festgenommen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Nach Alarmauslösung festgenommen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in einer Schule in der Primus-Truber-Straße in Derendingen ist am frühen Donnerstagmorgen ein 50-Jähriger auf frischer Tat von der Polizei vorübergehend festgenommen worden. Nachdem gegen 3.20 Uhr der Einbruchsalarm des Gebäudes ausgelöst hatte, umstellten und durchsuchten die angerückten Polizeikräfte die Schulräumlichkeiten. Dabei stießen die Beamten im Inneren auf den 50-Jährigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Zuvor soll der Mann im Schulgebäude einen Getränkeautomaten aufgebrochen haben. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Radler gestürzt

Auf der abschüssigen Goldgasse ist ein Elfjähriger am Donnerstagmorgen gestürzt. Der Junge war gegen 7.50 Uhr auf seinem Fahrrad in Richtung Steinlachstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt ins Straucheln geriet und auf den Gehweg stürzte. Das Kind, das kein Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Mössingen (TÜ): Totalschaden nach Aufprall auf Baum

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Der Ford Kuga - Fahrer war gegen 7.45 Uhr auf der L 385 zwischen Talheim und Mössingen unterwegs. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, geriet der 19-Jährige infolge einer kurzen Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz des heftigen Aufpralls wurde der junge Mann nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell