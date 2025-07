POL-RT: Kollision in Tankstelle; Einbruch in Gaststätte; Verkehrsunfälle; Hochwertiger Pkw gestohlen; Betrug durch Schockanrufer; Zeitungen angezündet; Essen auf Herd; Jugendliche bedroht; Auseinandersetzung

Polizeipräsidium Reutlingen

Mit Tankstellensäule kollidiert

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen mit einer Tankstellensäule kollidiert. Die 43-Jährige war mit ihrem Hyundai kurz nach sechs Uhr auf dem entsprechenden Gelände in der Albstraße unterwegs, als sie wohl aus Unachtsamkeit mit einer Säule des Tankstellendachs zusammenstieß. Dabei erlitt die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Während die Säule augenscheinlich nicht beschädigt worden war, dürfte am Hyundai wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro entstanden sein. (mr)

Reutlingen (RT): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Heppstraße ist am frühen Mittwochmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wohl gegen zwei Uhr verschaffte sich der Täter durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er mehrere Schränke und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (mr)

Metzingen (RT): E-Scooter-Fahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 13 Jahre alter E-Scooter-Lenker bei einem Sturz am Mittwochmittag in der Reutlinger Straße erlitten. Der Junge befuhr gegen 12.20 Uhr die Straße und fiel wohl infolge eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Reutlingen (RT): Hochwertiges Porsche Cabriolet gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem schwarzen Porsche 964 Cabriolet das am Mittwochmittag in der Ferdinand-Lassalle-Straße auf noch ungeklärte Art und Weise gestohlen wurde, fahndet die Kriminalpolizei Esslingen. Das Fahrzeug im Wert von mehr als 100.000 Euro war auf dem Parkplatzareal der Einkaufsläden bei den Hausnummern 17 bis 19, vor dem Sportgeschäft verschlossen geparkt gewesen und wurde dort in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr gestohlen. An dem Porsche aus dem Jahr 1992 waren die Kennzeichen RT-P8 H angebracht. Der Wagen ist mit schwarzen Alufelgen und einem schwarzen Stoffverdeck ausgestattet. Da auf dem Parkplatz zur Tatzeit reger Kundenverkehr herrschte, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 oder jede andere Polizeidienststelle. (cw)

Ostfildern (ES): Brems- und Gaspedal verwechselt

Auf knapp 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 51-Jährige am Mittwochvormittag auf dem Dahlienweg im Stadtteil Ruit verursacht hat. Die Frau war dort gegen 10.15 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse in Richtung Im Holder unterwegs, als sie derzeitigen Ermittlungen zufolge kurz vor der Einmündung das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen, prallte zunächst gegen einen ordnungsgemäß geparkten Suzuki Motorroller und einen Toyota Yaris, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen vor dem Toyota geparkten VW Polo aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. (cw)

Altbach (ES): Betrug durch Schockanruf (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Ein Senior aus Altbach ist am Mittwoch von Telefonbetrügern um Geld und Wertsachen in einem hohen, fünfstelligen Wert gebracht worden. Der Mann hatte am Abend einen Telefonanruf erhalten, in dem sich der Anrufer als Polizeibeamter vorstellte und vorgab, der Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Er würde jetzt mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Kontakt stehen, die zur Verhinderung der angeblichen Untersuchungshaft eine hohe Kaution fordere. Der Senior schenkte der frei erfundenen Geschichte des Betrügers Glauben und übergab etwa gegen 20 Uhr einem Komplizen des Kriminellen Geld und Wertsachen an seiner Wohnanschrift. Später flog der Betrug auf. Der Abholer soll Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen haben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem beigefarbenen T-Shirt und soll einen dunkleren Hautton gehabt haben. Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich des Wohngebietes Hofwiesenweg, Oberer Eulenbergweg, Birkenweg, Am Gänsbrunnen oder Im Braunkiel verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (cw)

Filderstadt (ES): Zeitschriften angezündet (Zeugenaufruf)

Zu einem brennenden Einkaufswagen sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am späten Mittwochabend in die Filderbahnstraße in Bernhausen ausgerückt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten sich dort zwei Unbekannte an einem mit Zeitschriften gefüllten Einkaufswagen, der zur Abholung in der Nacht vor dem dortigen Kiosk stand, zu schaffen gemacht, dort wohl auch Zeitschriften entwendet und die restlichen in Brand gesteckt. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Personen im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Der Sachschaden an den Zeitungen und dem Einkaufswagen wird auf rund 300 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Hausfassade, die durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/73913 um Hinweise. (cw)

Unterensingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag in der Seerosenstraße in Unterensingen ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war dort eine 38 Jahre alte Frau kurz vor 14 Uhr auf ihrem E-Scooter unterwegs und stürzte aus noch unbekannter Ursache zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (mr)

Nürtingen (ES): Rauch aus Fenster führt zu Rettungseinsatz

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochnachmittag in den Höhenweg nach Oberensingen geeilt. Nachbarn hatten dort kurz nach 15.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses bemerkt und den Notruf getätigt. Neben 30 Feuerwehrkräften waren vorsorglich neun Angehörige des Rettungsdienstes vor Ort gekommen. In der betroffenen Wohnung fand sich als Ursache angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Zu einem Brand war es noch nicht gekommen. Nachdem die Gefahr beseitigt und die Wohnung belüftet war, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. (gj)

Nürtingen (ES): Kind mit dem Rad gestürzt

Ein Siebenjähriger ist nach einem Sturz am Mittwochmittag in Oberboihingen verletzt in eine Klinik gebracht worden. Der Junge war kurz nach 14 Uhr mit seinem Tretroller in der Straße Im Kirchrain alleinbeteiligt gestürzt und hatte sich hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. (gj)

Esslingen (ES): Nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Nach einer Bedrohungssituation musste ein Mann am Mittwochabend in Gewahrsam genommen werden. Ein 56-Jähriger befand sich kurz nach 18 Uhr mit seinem Hund vor einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße, als er von mehreren Jugendlichen, die sich offensichtlich um den Zustand seines Hundes sorgten, angesprochen wurde. Nachfolgend geriet der Mann mit den Jugendlichen in einen verbalen Streit und soll in dessen Verlauf die Gruppe mit verschiedenen Äußerungen massiv bedroht haben. Die verständigten Polizeibeamten fanden bei dem stark alkoholisierten Mann ein mitgeführtes Taschenmesser und stellten einen Atemalkoholwert von deutlich über zwei Promille fest. Er musste daraufhin die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen verbringen. Um den Hund kümmerte sich währenddessen die Tierrettung. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Mössinger Straße / L385 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 73-Jährige wollte gegen 18.45 Uhr mit einem VW Golf von der Mössinger Straße aus nach links auf die Landesstraße in Richtung Mössingen einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die mit einem VW up! in Richtung B27 unterwegs war. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. (rd)

Albstadt (ZAK): Nach Auseinandersetzung in Gaststätte in Gewahrsam genommen

Ein 44 Jahre alter Mann ist nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Kurz nach 19.20 Uhr war es zwischen dem 44-Jährigen und einem 36 Jahre alten, anderen Gast aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit gekommen, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll der Ältere seinem Kontrahenten mit einem Cuttermesser eine leichte Verletzung am Arm zugefügt haben. Der 36-Jährige wurde vor Ort von Ersthelfern versorgt. Das Cuttermesser wurde in der Gaststätte aufgefunden und sichergestellt. Dem 44-Jährigen wurde von den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften widerstandslos Handschließen angelegt. Der Mann, der aufgrund einer starken Alkoholisierung bereits gegen 15.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Goethestraße aufgefunden, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden war und sich daraus selbst entlassen hatte, wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen und sieht nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren entgegen. (rd)

Haigerloch (ZAK): Auto überschlagen

Schwer verletzt wurde ein 46-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B463 zwischen Bisingen und Owingen. Der Mann war gegen 21.20 Uhr mit seinem Skoda auf der Bundesstraße in Richtung Haigerloch unterwegs, als er auf der regennassen Straße nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich der Wagen mehrfach, bevor er rund 20 Meter weiter im angrenzenden Acker zum Liegen kam. Der angegurtete Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda an dem Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden war, wurde in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (cw)

