Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Auseinandersetzungen mit Widerständen und Ingewahrsamnahmen; Verkehrsunfälle; Motorrad gestohlen; Einbrüche; Tätlicher Angriff; Pkw beschädigt; Exhibitionist; Betrug durch Love-Scamming

Nach Auseinandersetzung am Listplatz: Männer vorübergehend fest- und in Gewahrsam genommen

Zwei Männer mussten nach einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag am Listplatz von der Polizei zur Dienststelle gebracht werden. Gegen 14.20 Uhr waren die Beamten aufgrund einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 38 und 46 Jahren, die drohte in Handgreiflichkeiten zu münden, zum Listplatz gerufen worden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stieß der Jüngere einen Beamten gegen den Oberkörper. Der aggressive 38-Jährige musste in der Folge unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht werden, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Er wurde zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Dem 46-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, worauf dieser die eingesetzten Beamten beleidigte und die Örtlichkeit zunächst verließ. Als der alkoholisierte Mann nur kurze Zeit später wieder zurückkehrte, wurde er in Gewahrsam genommen. Auch er wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er später von einer Angehörigen abgeholt wurde. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Metzingen (RT): Verkehrsunfall mit Verletzten auf Parkplatz

Auf einem Freiflächenparkplatz in der Friedrich-Herrmann-Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Gegen 17.25 Uhr fuhr dort eine 30-Jährige mit einem Porsche Cayenne in Richtung Ausfahrt, als zeitglich ein 28 Jahre alter Mann mit einem VW Golf aus einem seitlichen Stellplatz rückwärts ausparken wollte. Bei der anschließenden Kollision wurde der VW um die eigene Achse gedreht und prallte noch gegen einen geparkten Smart. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 28-Jährige beim Unfall schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Porsche-Lenkerin sowie eine bei ihr mitfahrende 16-Jährige erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden ambulant behandelt. Den Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 12.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Zeugen zu nachträglich gemeldetem Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Ecke Boßlerstraße / Zollernplatz ereignet hat und nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es zwischen neun und zehn Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einer 74 Jahre alten Radlerin und einem noch unbekannten Fahrradfahrer gekommen. Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der unfallbeteiligte Radler leistete der Verletzten noch Erste Hilfe. Am Abend wurde der Unfall von einem Angehörigen der 74-Jährigen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die die Kollision beobachtet haben oder Hinweise zu dem unfallbeteiligten Radler geben können, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. Es soll sich um einen etwa 20 Jahre alten, rund 180 Zentimeter großen Mann mit dunkelbraunen Haaren gehandelt haben. (rd)

Beuren (ES): Pkw kontra Radler

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein neun Jahre alter Radler bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Panoramaweg erlitten. Der Junge befuhr kurz nach 20 Uhr mit seinem Rad einen abschüssigen Fußweg vom Zeiläckerweg in Richtung Panoramaweg. Offenbar ohne anzuhalten fuhr er vom Fußweg anschließend auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Zoe einer 44-Jährigen, die auf dem Panoramaweg in Richtung Bergstraße fuhr. Der Neunjährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (rd)

Wendlingen (ES): Auseinandersetzung unter Hausbewohnern

Zu einer Auseinandersetzung unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße sind mehrere Polizeistreifen in der Nacht zum Mittwoch ausgerückt. Mehrere Anwohner hatten kurz vor Mitternacht die Polizei alarmiert, nachdem es derzeitigen Ermittlungen zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hausbewohnern im Alter von 37 und 44 Jahren gekommen sein soll. Daraufhin entwickelte sich ein lautstarker Streit zwischen weiteren Familienmitgliedern. Während sich der ältere der beiden Männer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von dem Wohnhaus entfernt hatte, sollten dem durch die vorherige Auseinandersetzung leicht verletzten und aggressiven 37-Jährigen Handschließen angelegt werden. Hierbei schlug der Mann unvermittelt um sich, sodass er von den Beamten unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht werden musste. Dort versuchte eine Angehörige, das Anlegen der Handschließen zu verhindern. Davon musste sie von den Beamten, die auch einen Polizeihund mit sich führten, abgehalten werden. Ihr wurden daraufhin vorübergehend ebenfalls Handschließend angelegt. Der durch die Festnahme nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 37-Jährige wurde anschließend in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht. Vier Beamte erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rd)

Nürtingen (ES): Motorrad entwendet (Zeugenaufruf)

Im Bereich einer Schule in der Kanalstraße ist am Dienstag ein Motorrad gestohlen worden. Ein Unbekannter entwendete das dort abgestellte Leichtkraftrad des Herstellers Betamotor in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 16.10 Uhr. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das Kennzeichen ES-FA 669 angebracht. Zeugenhinweise zum Verbleib des Motorrades nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. (mr)

Filderstadt (ES): Gartenhäuser aufgebrochen

Zwei Gartenhäuser im Gewann Brühlhof in Harthausen sind in den vergangenen Tagen ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 15.45 Uhr, brach der Unbekannte die Häuser auf und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand Astscheren sowie eine Motorsäge. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Versuchter Fahrraddiebstahl und tätlicher Angriff

Unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls, der Beleidigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Dienstagnachmittag gegen einen 41-Jährigen. Dieser soll sich Zeugenangaben zufolge kurz nach 16.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs am Eugen-Gerstenmaier-Platz an diversen abgestellten Fahrrädern zu schaffen gemacht und wahllos Passanten beleidigt haben. Noch beim Eintreffen der von Zeugen verständigen Polizeibeamten versuchte der Mann offenbar, ein Schloss eines Pedelecs zu öffnen. Ein weiteres Pedelec, das der Tatverdächtige mit sich führte, wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse von den Einsatzkräften beschlagnahmt. Daraufhin beleidigte der 41-Jährige einen Beamten und ging diesen körperlich an. Dem Mann mussten daraufhin Handschließen angelegt werden, mit denen er in der Folge nach der Ingewahrsamnahme offensichtlich mutwillig die Lackierung des Streifenwagens beschädigte. Der Beschuldigte sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Frickenhausen (ES): Mit Bierflasche Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am Dienstagabend in der Grafenberger Straße in Tischardt einen Pkw mutwillig beschädigt. Gegen 21.50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter, hellfarbener Pkw an einem geparkten VW Polo vorbei. Dabei wurde aus dem Fahrzeug heraus eine Bierflasche gegen die Heckscheibe des Polos geworfen, die dadurch zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (gj)

Reichenbach (ES): Mit Pedelec gegen Poller geprallt und verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 81-Jährige befuhr gegen 20.10 Uhr mit seinem Pedelec die Hauptstraße und streifte hierbei einen Absperrungs-Poller, weshalb er zu Sturz kam und sich verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (gj)

Filderstadt (ES): Nach Auseinandersetzung Polizisten angegriffen

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit dem späten Dienstagabend gegen einen 26-Jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizeibeamte. Kurz vor Mitternacht war der Mann in einer Wohnung in der Unterdorfstraße mit seinem 33 Jahre alten Mitbewohner in Streit geraten, der im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Weiterhin beschädigte der 26-Jährige durch Tritte die Zimmereinrichtung und verletzte sich hierbei selbst. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten die Auseinandersetzung beenden und nahmen den sich weiterhin aggressiv verhaltenden 26-Jährigen in Gewahrsam, wogegen er sich wehrte und dabei versuchte, auch die Polizeibeamten zu verletzen. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Filderstadt und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (gj)

Bempflingen (ES): Nach Unfall geflüchtet

Alkoholisiert war eine 47-Jährige, die am Dienstagabend in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Die Frau war gegen 19.25 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Bahnhofstraße in Richtung Metzinger Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 59-Jähriger mit seinem Linienbus in einer Rechtskurve bremsen musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Opel ins Heck des Busses, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Während die Unfallbeteiligten zunächst auf die bereits hinzugerufene Polizei warteten, stieg die Frau plötzlich wieder in ihren Wagen und verließ den Unfallort, ohne zuvor die notwendigen Daten auszutauschen. Sie konnte im Verlauf der umgehend eingeleiteten Fahndung wenig später angetroffen werden. Nachdem eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille ergeben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. (cw)

Tübingen (TÜ): Unachtsam die Türe geöffnet

Leicht verletzt wurde eine 25-jährige Radlerin am Dienstagnachmittag in der Fuchsstraße. Ein 64-Jähriger hatte dort gegen 16.15 Uhr mit seinem VW Passat am rechten Fahrbahnrand geparkt und ohne sich ausreichend über den nachfolgenden Verkehr zu versichern die Fahrertüre geöffnet. Dabei kam es zur Kollision mit der vorbeifahrenden Radfahrerin, die in der Folge stürzte. Die Frau, die einen Helm getragen hatte, wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Rennradfahrerin gestürzt

Eine Rennradfahrerin ist am Dienstagabend im Friedensweg gestürzt. Die 28-Jährige war gegen 20.15 Uhr auf der Straße unterwegs, als sie alleinbeteiligt in den rechten Straßengraben stürzte. Ein anderer Radfahrer, der auf die Gestürzte aufmerksam geworden war, alarmierte die Rettungskräfte und kümmerte sich um die nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Rennrad der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): Kollision bei Wendemanöver

Eine Kollision zweier Autos infolge eines Wendemanövers hat sich am Dienstagmittag auf der Schnarrenbergstraße ereignet. Gegen 13.10 Uhr war dort ein 26 Jahre alter Mann mit einem Peugeot auf der Geradeausspur bergaufwärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Otfried-Müller-Straße wollte er über die Linksabbiegerspur hinweg wenden, um wieder stadteinwärts zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort von hinten kommenden VW einer 49-Jährigen. Diese hatte noch vergeblich versucht, die Kollision durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern. Beide Personen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte mit schätzungsweise 20.000 Euro zu Buche schlagen. Der Peugeot war zudem nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Rottenburg (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

In der Teichlenstraße in Rottenburg hat am Dienstagabend ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben. Gegen 18.30 Uhr war der Unbekannte dort zu Fuß unterwegs, als er gegenüber einer Frau sein erigiertes Glied entblößte. Anschließend rannte er in Richtung Baumgartenweg davon. Der Täter ist circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß und hat schwarze Haare sowie einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Vollbart. Außerdem war er mit einem blauen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose mit zwei horizontalen weißen Streifen sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugenhinweise zum Gesuchten erbittet das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0. (mr)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung B463/K7120 ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer bog gegen 11.10 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Abfahrt der Bundesstraße nach links in Richtung Gruol ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 16-Jährigen, der mit seinem Motorroller die Kreisstraße in Gruol befuhr. Der Jugendliche erkannte den einfahrenden Lkw, bremste sein Zweirad ab und stürzte daraufhin. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der 16-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw war zwischenzeitlich in Richtung Gruol weitergefahren, kehrte wenig später jedoch zur Unfallstelle zurück. Von dessen 29 Jahre altem Fahrer, der über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, musste daraufhin eine Sicherheitsleistung erhoben werden. (rd)

Zollernalbkreis: Durch Romance-Scamming betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus dem Zollernalbkreis ist von dreisten Kriminellen mit der Betrugsmasche des Romance- oder Love-Scamming um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Zunächst hatte die spätere Geschädigte über verschiedene Messenger-Dienste Kontakt mit einem Unbekannten, der im Laufe der Zeit der Frau seine vermeintliche Liebe zu ihr vorgaukelte. Als der Chat-Partner dann um finanzielle Hilfe bat, übermittelte die Geschädigte die Codes mehrerer sogenannter Steam-Karten. Im weiteren Verlauf meldete sich ein selbsternannter US-Beamter bei der Frau und teilte ihr mit, dass es sich bei ihrem Chat-Partner um einen Betrüger handeln würde. Zu dessen Ergreifung sei jedoch weiteres Geld notwendig. Im Glauben an die Aufrichtigkeit des vermeintlichen Beamten übermittelte die Geschädigte weitere Steam-Karten-Codes. Im Laufe der Woche bemerkte ein Angehöriger den Betrug, worauf Strafanzeige bei der Polizei erstattet wurde. Insgesamt beläuft sich der Betrugsschaden auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Überweisen Sie kein Geld an Personen, die Sie noch nie von Angesicht zu Angesicht getroffen haben, und gehen Sie auch auf keine sonstigen Forderungen ein

- Gehen Sie stattdessen zur Polizei und erstatten Anzeige

- Gerade, wenn Sie bereits Geld überwiesen haben: Scheuen Sie sich nicht, zur Polizei zu gehen. Im Zuge von zeitnahen Ermittlungen kann es im günstigsten Fall noch gelingen, Rückbuchungen zu veranlassen, um Geldbeträge zurückzuholen

Infos und weitere wichtige Tipps finden Sie auch auf der Internetseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ (mr)

