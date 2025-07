Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verpuffung, mehrere Verkehrsunfälle - teilweise mit Schwerverletzten, Einbruch in Gaststätte

Brand durch Zigarette verursacht

Schwere Verletzungen hat am Dienstagvormittag ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Rappertshofen erlitten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden gegen zwölf Uhr verständigt, nachdem ein Brand mit einer verletzten Person gemeldet wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich dort ein Bewohner, der aufgrund einer medizinischer Ursache auf die Benutzung eines Sauerstoffgerätes angewiesen ist, eine Zigarette angezündet, wodurch es zu einer Verpuffung kam. Der Mann erlitt hierdurch Brandverletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich war die Feuerwehr mit zwei Löschzügen an den Einsatzort ausgerückt. (gj)

Lichtenwald (ES): Unfall beim Ausparken

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Hegenlohe. Eine 60-Jährige wollte gegen 13 Uhr mit ihrem am Fahrbahnrand der Thomashardter Straße geparkten VW rückwärts ausparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Sprinter eines 47-Jährigen. Die VW-Lenkerin erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. (rd)

Mössingen (TÜ): Lkw umgekippt

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein Lkw-Fahrer, der am Dienstagvormittag auf dem Gelände einer Baustelle umgekippt ist. Der 24-Jährige war kurz vor zehn Uhr mit seinem Lkw-Zug auf der Baustelle in der Mössinger Straße im Stadtteil Belsen rückwärts unterwegs und wollte Kies vom Anhänger abkippen. Aufgrund der unebenen Bodenbeschaffenheit stürzte dabei der Anhänger samt Lkw auf die rechte Fahrzeugseite. Der 24-Jährige wurde im Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Hagelwasen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Gegen 3.15 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei alarmiert worden. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass Unbekannte zunächst versucht hatten, gewaltsam über eine Türe ins Gebäude einzudringen. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich mit brachialer Gewalt über eine Terrassentüre Zutritt zum Haus, in dem sie in der Folge neben den Gasträumen auch das Büro und sonstige Räumlichkeiten durchwühlten. Da dort nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürfte ihnen ersten Erkenntnissen zufolge lediglich ein kleiner Bargeldbetrag aus der Kaffeekasse in die Hände gefallen sein. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Wilhelm-Kraut-Straße erlitten. Der 41 Jahre alte Mann war auf seiner Honda kurz vor 6.30 Uhr stadteinwärts unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 24-Jährige mit ihrem Cupra auf den Parkplatz eines Unternehmens abbiegen wollte und bereits geblinkt hatte. Beim anschließenden Bremsmanöver stürzte der 41-Jährige auf den Asphalt und kollidierte noch mit dem Heck des Pkw. Sein Motorrad kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der schwerverletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Honda musste zudem abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Radfahrer schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 40 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Dienstagmorgen bei Truchtelfingen erlitten. Der Radler war kurz nach 5.30 Uhr auf einem Radweg in Verlängerung der Tennentalstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er kurz nach dem Übergang von einem Wald- in einen Schotterweg infolge eines Bremsmanövers zu Fall. Er musste zur stationären Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (rd)

