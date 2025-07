Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Firmenlagerplatz; Motorradfahrer gestürzt

Reutlingen (ots)

Ammerbuch (TÜ): Einbrecher erbeutet Arbeitsgeräte

In den Lagerplatz eines Betriebes im Berger Weg in Altingen ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Hierbei drang der Einbrecher in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und acht Uhr gewaltsam über ein Tor auf das Gelände vor und brach einen dort abgestellten Anhänger auf. Aus diesem wurden mehrere Arbeitsgeräte gestohlen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Geislingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 56 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K7123 erlitten. Der Biker war kurz nach 15.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Erlaheim unterwegs. Dabei kam er in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab und stürzte. Beim Aufprall auf der Wiese fing die Maschine an zu qualmen und schließlich zu brennen. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Ersthelfer hatten den verletzten Biker in Sicherheit gebracht. Dieser wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell