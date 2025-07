POL-RT: Nach Verkehrsunfall verstorben; Arbeitsunfall; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Pkw beschädigt; Rauch und Brände; Korso auf Bundesstraße; Auseinandersetzung mit Schusswaffe; Räuberische Erpressung

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen (ots)

Frau nach Verkehrsunfall auf B 28 verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10.07.2025/16.45 Uhr Die 21 Jahre alte Frau, die am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 28 zwischen Metzingen und Reutlingen schwer verletzt worden war, ist in der Nacht zum Samstag ihren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war der Pkw der Frau zunächst ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend hatte er sich mehrfach überschlagen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. (tr)

Mittelstadt (RT): Mann nach Arbeitsunfall in Klinik

Ein Arbeiter ist am frühen Montagmorgen bei einem Arbeitsunfall in einem Fertigungsbetrieb in der Otto-Knecht-Straße verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 3.45 Uhr mit einem Werkstück in der Hand über einen Kabelkanal gestolpert, gegen eine Palette geprallt und zu Boden gestürzt. Hierbei zog er sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Trochtelfingen (RT): In Firma eingebrochen

Eine Firma in der Siemensstraße ist am Wochenende ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, in das Gebäude ein und öffnete eine Innentür brachial. Ebenso zwei Schränke, die er nach Wertgegenständen durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Sonnenbühl (RT): Einbrecher auf frischer Tat angetroffen

Einen schnellen Ermittlungserfolg kann das Polizeirevier Pfullingen im Zusammenhang mit einem Einbruch am Sonntagabend in einen Einkaufmarkt in der Robert-Bosch-Straße in Undingen verbuchen. Kurz vor 20.30 Uhr waren nach der Alarmierung mehrere Streifenbesatzungen dorthin ausgerückt und konnten im Vorraum einen 22-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser hatte vergeblich versucht in das Innere des Marktes zu gelangen und hierbei gewaltsam die Eingangstür geöffnet. Zum angerichteten Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen, er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (gj)

Metzingen (RT): Einbruch in Hotel

Ein Hotel in der Bohlstraße ist am Sonntag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wohl gegen 0.40 Uhr drang der Unbekannte gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand einen Tresor samt Inhalt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Metzingen (RT): Motorrollerfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorrollerfahrer ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Gegen 17 Uhr wollte eine 18-jährige VW-Lenkerin von der Ulmer Straße aus nach links in die Marienstraße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 61-Jährigen auf einem Motorroller. Dieser leitete zur Verhinderung einer Kollision eine Vollbremsung ein und stürzte. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am Roller beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Münsingen (RT): Mit entgegenkommendem Pkw kollidiert

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der B465. Eine 43-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit einem Skoda die Bundesstraße von Seeburg herkommend in Richtung Münsingen. Im Bereich eines dortigen Parkplatzes geriet sie mit dem Skoda auf den linken Fahrstreifen und streifte den VW einer entgegenkommenden 29-Jährigen. Die 43-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. (rd)

Esslingen (ES): Geparkte Pkw beschädigt

In der Hirschlandstraße sind in den vergangenen Tagen die Seitenspiegel mehrerer geparkter Fahrzeuge beschädigt worden. Eine Anwohnerin hatte am Sonntag, gegen zwölf Uhr, die Beschädigungen entdeckt und später die Polizei alarmiert. Eine Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin sieben im Bereich der Hirschlandstraße zwischen der Einmündung zur Rotenackerstraße und der Kennenburger Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge fest. An fünf der Fahrzeuge verschiedener Marken war jeweils der in Richtung des Gehwegs zeigende Außenspiegel angegangen worden. Teilweise waren die Gehäuse nach vorne geklappt und die Spiegelgläser beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Rauch aus Parkhaus

Zum Parkhaus einer Hochschule in der Flandernstraße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend, kurz vor 18.30 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein Zeuge eine dortige Rauchentwicklung gemeldet. Wie sich in der Folge herausstellte, befanden sich auf einem Stellplatz verkohlte Reste eines Stuhls sowie verbrannte Pappe. Durch die Feuerwehr wurde der Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und prüft dabei auch, ob mehrere unbekannte Jugendliche, die in Richtung Hochschule davongelaufen waren, mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. (mr)

Esslingen (ES): Senior bei Sturz verletzt

Ein Senior ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 83-Jährige mit seinem Pedelec gegen 13.45 Uhr den Hohenkreuzweg, als ihm ein Pkw entgegenkam. Da auf der Fahrspur des Gegenverkehrs andere Fahrzeuge geparkt waren und der Pkw dem Radler keinen Vorrang gewährte, wollte der Senior auf den Gehweg ausweichen, wobei er zu Fall kam. Ersten Erkenntnissen zufolge zog er sich hierbei leichte Verletzungen zu, aufgrund derer er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollte. (mr)

Plochingen (ES): Mann nach tätlichem Angriff in Gewahrsam genommen

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich seit Sonntagabend ein 44-Jähriger verantworten. Der Mann hielt sich zunächst gegen 20 Uhr im Bruckenwasen in Plochingen auf, wo er Passanten anpöbelte und mit Flaschen um sich warf. Die verständigten Polizeibeamten sprachen ihm daraufhin einen Platzverweis aus. Eine Stunde später meldeten Zeugen, dass der 44-Jährige nun in der Fußgängerzone wiederum Personen anpöbelte und sich sehr aggressiv verhalten würde. Im Zuge eines erneuten Polizeieinsatzes nahmen die Beamten den stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Zuvor hatte ein Test einen Wert von über 1,5 Promille ergeben. Nachdem ihm Handschließen angelegt wurden, trat der weiter äußerst aggressive Störer gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Des Weiteren beleidigte er auf dem Weg in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen fortlaufend die Beamten. Schließlich verbrachte der die Nacht bei der Polizei und sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Radlerin gestürzt

Eine Radlerin musste am Sonntagmittag nach einem Sturz in der Straße Am Kelterplatz vom Rettungsdienst versorgt werden. Die 68-Jährige befuhr kurz vor 13.30 Uhr einen Schotterplatz und übersah dabei offenbar die Begrenzung einer Boule-Bahn. Anschließend stürzte sie zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte. Der Sachschaden an ihrem Pedelec wird auf rund 500 Euro geschätzt. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Radfahrerin bei Sturz verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 36 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Sonntagnachmittag in der Straße Im Brühl erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte die Mountainbikerin kurz vor 14.30 Uhr mit ihrem Zweirad den Bordstein und fiel daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An ihrem Mountainbike entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Ein Senior ist nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 82-Jährige war gegen 18.40 Uhr auf seinem Pedelec auf der Jesinger Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen kam er nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Flächenbrand

Rund 600 Quadratmeter einer Wiese im Bereich der Alten Plochinger Steige sind am Sonntagmittag in Brand geraten. Durch die Feuerwehr, die auch eine Drohne einsetzte, konnten die Flammen rasch eingedämmt und schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ergaben sich bislang nicht. (mr)

Weilheim (ES): Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Sonntagnachmittag im Weinbergweg ereignet. Dort war gegen 16.20 Uhr ein zwölfjähriger Radfahrer bergab unterwegs, als er zu weit nach rechts geriet und mit einer Steinmauer kollidierte. Anschließend stürzte der Junge zu Boden. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. (mr)

Filderstadt (ES): Rauch von Gartengrundstück

Eine Rauchentwicklung bei einer Feuerstelle hat am Sonntagmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf einem Gartengrundstück zwischen der Hebbergstraße und der Scherlachstraße geführt. Eine Zeugin hatte den Rauch kurz nach 13 Uhr entdeckt und den Notruf gewählt. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf eine Feuerstelle, in der zuvor offenbar Grünschnitt verbrannt worden war. Dieser wurde zunächst von einer Streifenwagenbesatzung, anschließend von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften angerückt war, vollständig abgelöscht. (rd)

Leinfelden-Echterdingen / Filderstadt (ES): Hochzeitskorso auf Bundesstraße

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr am Sonntagabend auf der B 27, zwischen Echterdingen und Bonlanden. Dort war kurz vor 18.30 Uhr ein aus circa sechs Fahrzeugen bestehender Hochzeitskorso in Richtung Tübingen unterwegs, wobei die Autos auch Schlangenlinien gefahren und den übrigen Verkehr abgebremst haben sollen. Ein Fahrzeug soll außerdem die Ausfahrt Bernhausen blockiert, ein anderes auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand gekommen sein. Eine Verkehrsteilnehmerin verständigte daraufhin die Polizei, die einen mutmaßlichen Beteiligten des Korsos einer Kontrolle unterziehen konnte. Die Ermittlungen zu den übrigen Fahrern dauern an. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision zwischen Radfahrerinnen

Auf dem Radweg zwischen Musberg und der K 1227 sind am Sonntagnachmittag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Kurz vor 16.30 Uhr kamen sich die Frauen dort entgegen, wobei eine der beiden zum Überholen von Fußgängern ausgeschert haben soll. Infolge der Kollision kamen beide zu Fall und verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Eine der Gestürzten wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung noch ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Denkendorf (ES): Radfahrer übersehen und zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Körschalstraße ist ein Radler leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr wollte eine 36-jährige Ford-Lenkerin von der Körschtalstraße nach rechts auf die L 1204 in Richtung Deizisau abbiegen. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 50 Jahre alten Rennradfahrer, der auf dem Fahrradweg in Richtung Denkendorf fuhr. Infolge der Kollision stürzte der Mann auf die Fahrbahn und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden am Pkw wird auf 200 Euro geschätzt. (gj)

Owen (ES): Bei Auseinandersetzung Schusswaffe gezogen

Unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Sonntagabend gegen einen 64 Jahre alten Mann. Zwischen diesem und einem 35 Jahre alten Bekannten war es kurz vor 17.30 Uhr in der Brühlstraße offenbar zu einem Streit gekommen, bei den sich die Männer gegenseitig beleidigt und bedroht haben sollen. Zudem soll der Ältere mit einer Schreckschusswaffe auf seinen Kontrahenten geschossen haben. Dieser blieb unverletzt. Der 64-Jährige konnte von den Einsatzkräften, die von Anwohnern alarmiert worden waren und zusätzliche Schutzausstattung angelegt hatten, widerstandslos vorübergehend festgenommen werden. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der Mann, der über einen kleinen Waffenschein verfügt, wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Beide Männer sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Tübingen (TÜ): Brandalarm in Unterkunftsbetrieb

Feuerwehr und Polizei sind am frühen Montagmorgen zu einem Brandalarm in die Uhlandstraße gerufen worden. Passanten hatten die Einsatzkräfte nach dem Auslösen der Meldeanlage kurz vor 2.45 Uhr verständigt. Ein Brandgeschehen trafen die zahlreichen Rettungskräfte in dem Hotelgebäude glücklicherweise nicht an. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Alarm aufgrund einer unbekannten Ursache ausgelöst worden. Zur Sicherheit wurden die 40 Hotelgäste kurzzeitig aus dem Gebäude gebracht. (gj)

Rottenburg (TÜ): Brand in Sicherungskasten

Ein Brand im Sicherungskasten eines Wohnhauses hat am Sonntagabend die Rettungskräfte in der Holzstraße auf den Plan gerufen. Gegen 20.15 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die in einem Schaltschrank brennenden Sicherungen gemeldet worden, die sich aus ungeklärter Ursache entzündet hatten. Ein Hausbewohner hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen, die von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort waren, fortgesetzt wurden. Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen war vorsorglich ebenfalls ausgerückt. Der Sicherungskasten wurde anschließend von einem Mitarbeiter eines Energieversorgers überprüft, worauf die Bewohner wieder in das Haus zurückkehren konnten. Bis auf den in Mitleidenschaft gezogenen Sicherungskasten entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein weiterer Sachschaden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer kollidiert

Wohl schwere Verletzungen hat ein 66 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Straße Neckarhalde erlitten. Der Radler war gegen 15.15 Uhr mit einem Pedelec auf der Straße Neckarhalde stadteinwärts unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand soll er offenbar versucht haben, einen vorausfahrenden Radler zu überholen. Dabei kam es wohl beim Ausscheren zum Zusammenstoß mit dem Pedelec eines Bekannten, der sich links von dem 66-Jährigen befand. Beide Männer stürzten daraufhin zu Boden. Während der Bekannte ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb, musste der 66-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Vier Verletzte, zwei abgeschleppte Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bodelshausen und Ofterdingen. Dort war gegen 17 Uhr ein 39 Jahre alter VW Passat-Lenker in Richtung Bodelshausen unterwegs und geriet eigenen Angaben zufolge aufgrund Sonnenblendung zu weit nach links. In der Folge kam es zur teilweise frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden BMW eines 19-Jährigen. Dieser hatte noch eine Bremsung eingeleitet sowie ein Ausweichmanöver versucht. Beim Zusammenstoß wurden beide Männer sowie zwei im Passat befindliche Kinder im Alter von vier und fünf Jahren ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und begaben sich anschließend in Krankenhäuser. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Hechinger Straße entstanden. Ein 28-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit einem BMW auf der Hechinger Straße unterwegs. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass der vorausfahrende 30-Jährige seinen VW verkehrsbedingt abgebremst hatte und fuhr in das Heck des Wagens. Der VW wurde daraufhin auf den davorstehenden Mercedes eines 64-Jährigen geschoben. Aufgrund umherfliegender Splitter wurde zudem ein geparkter Toyota leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Sowohl der BMW als auch der VW mussten abgeschleppt werden. (rd)

Ofterdingen (TÜ): Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten. Kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein 77 Jahre alter Mann mit einem Suzuki auf der Bachsatzstraße in den Kreisverkehr mit der Brühlstraße ein und übersah dabei wohl aus Unachtsamkeit eine im Kreisverkehr befindliche, 58-jährige Radlerin. Nach der folgenden Kollision stürzte die Frau auf den Asphalt. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt mehrere hundert Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Zeugen zu räuberischer Erpressung gesucht

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einer räuberischen Erpressung, die sich am frühen Sonntagmorgen, zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr, im Industriegebiet Gehrn ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein 20-Jähriger vor einer Diskothek in der Straße Auf Bollen von einer fünf- bis achtköpfigen Gruppe unter der Androhung von Gewalt zur Aushändigung seines Bargelds gebracht. Kurz darauf, im Bereich der Eishalle in der Straße Wasserwiesen, forderten zwei unbekannte Täter dann abermals unter Drohung vom Geschädigten die Herausgabe seiner EC-Karte, mit der sie offenbar erfolglos versuchten, an einem Automaten Geld abzuheben. Verletzt wurde der 20-Jährige nicht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

