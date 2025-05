Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Feuerwehreinsatz nach Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Sonntag 04.05.2025 erhielt das Polizeirevier Breisach gegen 17:09 Uhr die Mitteilung, dass auf der K4922 Höhe "Texaspass" beim dortigen Parkplatz ein Pkw brennen würde. Wie sich herausstellte war dem Fahrer eines Mini Coopers während der Fahrt von Vogtsburg in Richtung Kiechlinsbergen Rauchentwicklung aus dem Motorraum aufgefallen. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen bereits Flammen hoch. Der Freiwilligen Feuerwehr Vogtsburg gelang es den Motorbrand noch in einem frühen Stadium abzulöschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

