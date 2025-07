POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Autos

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Mittwochabend (09.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Hirblinger Straße. Gegen 22.15 Uhr überholte der Motorradfahrer den Autofahrer in Richtung Westen. Daraufhin hupte der Autofahrer den Motorradfahrer u.a. an und nötigte ihn. An der Kreuzung Hirblinger Straße Ecke Auerstraße bremste der Autofahrer offenbar vor dem Motorradfahrer stark ab. Der Motorradfahrer kam ...

