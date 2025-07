Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Mittwochabend (09.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Hirblinger Straße.

Gegen 22.15 Uhr überholte der Motorradfahrer den Autofahrer in Richtung Westen. Daraufhin hupte der Autofahrer den Motorradfahrer u.a. an und nötigte ihn. An der Kreuzung Hirblinger Straße Ecke Auerstraße bremste der Autofahrer offenbar vor dem Motorradfahrer stark ab. Der Motorradfahrer kam nicht rechtzeitig zum Stehen und stürzte. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der 58-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse mit einer Augsburger Zulassung.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell