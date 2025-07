Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1274 - Aktueller Polizeieinsatz beendet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Mittwochnachmittag (09.07.2025) wurde der Polizei ein mutmaßlich aggressiver Mann in der Otto-Lindenmeyer-Straße mitgeteilt. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte zog sich der Mann in dessen dortige Wohnung zurück. Auf Grund seines Verhaltens und eines möglichen Zugriffs auf gefährliche Gegenstände waren schließlich mehrere Polizeistreifen vor Ort. Schließlich betraten Spezialkräfte der Polizei die betreffende Wohnung und nahmen den 26-Jährigen gegen 17.45 Uhr fest. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Da sich der Mann scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei klärt indes die genauen Umstände.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell