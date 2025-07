Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Diebstahl in Geschäft

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (24.05.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Annastraße.

Zwei Tatverdächtige entwendeten hierbei gegen 16.00 Uhr Bargeld aus der Kasse, nachdem sie eine Mitarbeiterin unter einem Vorwand aus dem Geschäft gelockt hatten. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizei die beiden Tatverdächtigen. Es handelt sich hierbei um zwei 47-jährige Männer.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Diebstahls gegen die beiden 47-jährigen Männer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell