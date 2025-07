Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung in Haft (Esslingen/Stuttgart)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei junge Männer im Alter von 18 und 16 Jahren. Sie stehen unter dringendem Verdacht, am vergangenen Freitag (04.07.2025) auf einem Parkplatz einen weiteren Mann mit einer Schusswaffe bedroht und erpresst zu haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Laufe der Woche nach akribischen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei identifiziert und am Dienstagnachmittag (08.07.2025) von Spezialkräften vorläufig festgenommen. Beide befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich das spätere Opfer über eine Internet-Plattform mit dem 18-Jährigen in Esslingen verabredet, wobei der 16-Jährige offenbar ohne Wissen des Geschädigten hinzukam. Nach der gemeinsamen Fahrt in ein Waldstück nahe Stuttgart sollen der 16- und der 18-Jährige den Mann mit einer Schusswaffe bedroht haben. Außerdem soll der Geschädigte beleidigt, gedemütigt, mehrfach geschlagen und dabei gefilmt worden sein. Im weiteren Verlauf sollen die Tatverdächtigen den Geschädigten unter fortlaufenden Bedrohungen mit der Schusswaffe zu einer Bank beordert haben, wo er Bargeld abheben und aushändigen musste.

In den Folgetagen soll der 18-Jährige vom Geschädigten erneut Geld gefordert und ihm mit der Veröffentlichung des gefertigten Videos gedroht haben. Daraufhin erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnten die beiden zunächst namentlich noch unbekannten Beschuldigten identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin richterliche Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen, die am Dienstagnachmittag in Esslingen von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen wurden. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden und beschlagnahmten die Ermittler auch die mutmaßlich verwendete Schusswaffe, bei der es sich um eine Softair-Pistole handelt.

Der 18-jährige syrische Staatsbürger und sein 16-jähriger mutmaßlicher Komplize wurden am Mittwoch (09.07.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ordnete gegen die Beschuldigten die Untersuchungshaft an, worauf beide Männer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an (tr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell