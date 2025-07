Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrecher festgenommen, zahlreiche Unfälle, Pkw entwendet, mehrere Brände, Waffen bei Kontrolle aufgefunden

Reutlingen (ots)

Täterfestnahme nach Einbruch

In ein Brillengeschäft in der Reutlinger Innenstadt ist am Freitagabend eingebrochen worden. Ein 31-Jähriger verschaffte sich gegen 22.15 Uhr Zutritt ins Gebäude in der Wilhelmstraße, indem er mittels eines Backsteins eine Fensterscheibe im hinteren Bereich des Geschäfts einschlug. Hierbei zog er sich blutende Schnittwunden an den Händen zu. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Einbrecher jedoch trotz seiner Verletzungen noch das Gebäude. Die Polizei wurde währenddessen über den Einbruch informiert, woraufhin mehrere Streifenbesatzungen vor Ort kamen. Diese konnten den Einbrecher in unmittelbarer Nähe des Brillengeschäfts antreffen und festnehmen. Im Rahmen einer Durchsuchung des 31-Jährigen konnte in der Folge zwar kein Diebesgut aber eine größere Menge illegaler Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Aufgrund der durch das Einschlagen der Fensterscheibe erlittenen Verletzungen musste der 31-jährige Einbrecher im weiteren Verlauf in einer Klinik behandelt werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Reutlingen (RT): Mit Pkw zusammengestoßen - schwer verletzt

Am Freitagabend hat sich Reutlingen an der Einmündung der Rommelsbacher Straße zur Tannenberger Straße ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer ereignet. Kurz vor 21 Uhr befuhr ein 16-Jähriger Lenker mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio von Orschel-Hagen kommend die Rommelsbacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt Reutlingen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Jugendliche nach links in die Tannenberger Straße abbiegen und hielt daher an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Aufgrund der beginnenden verkehrsarmen Zeit schaltete die Ampel an der betreffenden Einmündung gemäß Programmierung um 21 Uhr auf gelbes Blinklicht um. Augenscheinlich ging der 16-Jährige nun fälschlicherweise davon aus, dass er losfahren könne und wollte daraufhin nach links in Richtung Tannenberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden bevorrechtigten VW Golf eines 24-Jährigen, der die Rommelsbacher Straße in stadtauswärtige Fahrtrichtung befuhr. Durch die anschließende orthogonale Kollision mit dem VW Golf erlitt der Zweiradlenker erhebliche Verletzungen im Beinbereich. Er musste in der Folge nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Reutlinger Klinik gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro. Der beschädigte VW Golf musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Das nicht mehr fahrbereite Leichtkraftrad des 16-Jährigen wurde durch Angehörige versorgt.

Altbach (ES): Waffenfund bei Verkehrskontrollen

Neben zahlreichen verkehrsrechtlichen Verstößen haben Beamte der Verkehrspolizei und des Polizeireviers Esslingen am Freitagabend im Rahmen einer geplanten Verkehrskontrolle auch mehrere Waffen bei einem der kontrollierten Autofahrer festgestellt. Unter der Leitung der Verkehrspolizei Esslingen wurden ab 21 Uhr in der Straße Im Ghai insgesamt 15 Fahrzeuge gezielten Kontrollen unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass an vier Fahrzeugen aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. In Zusammenhang mit der Kontrolle eines 25-Jährigen und seines VW Touareg wurden zudem zahlreiche Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Der 25-Jährige führte verdeckt eine Schreckschusspistole mit sich. Diese wurde direkt durch die eingesetzten Polizeibeamten in Verwahrung genommen. In seinem Pkw konnten zudem noch zwei weitere griffbereit positionierte Schreckschusspistolen, ein Kampfmesser, ein Schlagstock und ein Luftgewehr aufgefunden und beschlagnahmt werden. Hinsichtlich dieser Vielzahl von Verstößen gegen das Waffengesetz muss sich der 25-Jährige nun strafrechtlich verantworten. Zudem wurden seitens des Polizeipostens Oberesslingen verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die an seinem Pkw festgestellten technischen Umbauten werden durch die Verkehrspolizei gesondert geahndet. Da es sich bei der Kontrollörtlichkeit um Privatgelände handelt, wurde allen kontrollierten Personen ein entsprechender Platzverweis erteilt.

Esslingen (ES): Trampolin in Brand gesteckt

Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt derzeit gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Jugendliche, die im Verdacht stehen, am Freitagnachmittag ein Bodentrampolin auf dem Schulhof einer Schule in der Seracher Straße in Wäldenbronn angezündet zu haben. Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass Jugendliche ein Trampolin auf dem Schulgelände angezündet hätten. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr löschte das brennende Bodentrampolin schnell ab. Die entsprechende Sicherung des beschädigten Spielgeräts wurde durch einen Verantwortlichen übernommen. Der Sachschaden an dem Bodentrampolin und dem Bodenbelag wird derzeit mit etwa 2.000 Euro beziffert. Die Gefahr eines Übergreifens des Brandes auf das danebenliegende Schulgebäude bestand nicht. Der Polizeiposten Oberesslingen hat aufgrund mehrerer Zeugenhinweise die Ermittlungen zur Brandursache und dem oder den bislang nicht identifizierten Tätern aufgenommen.

Esslingen (ES): Schwer verletzt nach Leitersturz

Schwere Verletzungen hat sich ein 74 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag gegen 17.25 Uhr im Bereich Deizisau im Schurwaldblick zugezogen, als er bei privaten Arbeiten an seinem Pavillon von einer Leiter gestürzt ist. Ersten Erkenntnissen zu Folge fiel der Mann aus unbekannter Ursache mehrere Meter tief und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Neben einem Notarzt und einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber zur Versorgung des 74-Jährigen eingesetzt. Der Schwerverletzte wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber er in eine Stuttgarter Klinik transportiert. Beim derzeitigen Kenntnisstand ergeben sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Nürtingen (ES): Fahrzeug entwendet und unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren

Wegen zahlreicher Straftaten ermittelt das Polizeirevier Nürtingen derzeit gegen einen 23-Jährigen, der am Freitagnacht in Nürtingen ein Fahrzeug entwendet hat und augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren ist. Zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr hielt sich ein 64-Jähriger im Bereich der Seegraßspinnerei in Nürtingen auf. Hier entwendete der 23-Jährige diverse Wertgegenstände des 64-jährigen Geschädigten, darunter auch das Mobiltelefon und die Fahrzeugschlüssel zu dessen Skoda Octavia. Nachdem der 64-Jährige den Diebstahl festgestellt hatte, verständigte er direkt die Polizei. Im Rahmen der ersten Abklärungen vor Ort konnte ermittelt werden, dass der in der Nähe abgestellte Skoda des Geschädigten augenscheinlich mit dem gestohlenen Originalschlüssel ebenfalls entwendet worden war. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen konnte der 64-Jährige sein abhandengekommenes Mobiltelefon orten und der Polizei den entsprechenden Standort übermitteln. Somit konnte der 23-jährige Beschuldigte im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen schließlich durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen auf der B 313 Höhe Grafenberg angetroffen werden als er in Richtung Metzingen fuhr. Im Anschluss wurde er einer entsprechenden Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen, im Rahmen derer sich der Verdacht ergab, dass der 23-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren war. Aufgrund dessen musste er im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 23-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Der entwendete Skoda Octavia und die darin aufgefundenen Wertgegenstände des Geschädigten konnten diesem nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wieder ausgehändigt werden.

Dußlingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines VW-Transporters am Freitagabend auf der B 27 gewesen sein. Der 46-jährige Fahrer war gegen 18.25 Uhr auf der B 27 von Tübingen kommend in Richtung Balingen unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er, dass sein VW Crafter technische Defekte aufwies, weshalb er an der Ausfahrt Dußlingen abfuhr. Im Kurvenbereich der Abfahrt fing das Fahrzeug plötzlich Feuer, weswegen der Fahrer es im Kurvenbereich abstellte. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen zwar löschen, die Fahrerkabine des Fahrzeugs brannte jedoch vollständig aus. Das Fahrzeug wurde durch den Brand derart beschädigt, dass es von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Der Gesamtschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. An der Fahrbahn und der Leitplanke entstanden durch den Brand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Aufgrund der Löscharbeiten und aufgrund der anschließenden Abschleppmaßnahmen musste die Abfahrt Dußlingen zeitweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Ammerbuch (TÜ): Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Unfall gebaut

Aufgrund zahlreicher Verkehrsstraftaten ermittelt das Polizeirevier Rottenburg derzeit gegen einen 34-Jährigen, der am frühen Samstagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist und im weiteren Verlauf einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 3.45 Uhr sollte der Pkw Mini des 34-Jährigen im Ortsteil Reusten durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei beschleunigte der Mini-Lenker und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Altingen. In Altingen kollidierte er im Kreuzungsbereich Hechinger Straße / Schwedenstraße mit einem aus der Ortsmitte Altingen ordnungsgemäß entgegenkommenden Smart eines 80-Jährigen. Infolge der Kollision wurde der Mini abgewiesen und prallte danach gegen eine Straßenlaterne, an welcher das Fahrzeug zum Stehen kam. Noch bevor der abgesetzt hinterherfahrende Streifenwagen an der Unfallörtlichkeit eintraf, flüchtete der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den leicht verletzten 80-jährigen Smartfahrer oder den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der durch die Polizei verständigte Rettungsdienst brachte den 80-Jährigen nach einer medizinischen Erstversorgung in eine nahegelegene Klinik. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem bis dato unbekannten Unfallverursacher, zu der neben zahlreichen Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der 34-Jährige schlussendlich im Nahbereich der Unfallörtlichkeit festgenommen werden. Aufgrund von Hinweisen auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel musste er sich im weiteren Verlauf einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde zudem noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. Da zudem Anzeichen einer psychischen Erkrankung bei dem 34-Jährigen ersichtlich waren, wurde er in einer Fachklinik vorgestellt und aufgenommen. Die beiden unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa. 18.000 Euro. Die Feuerwehr Ammerbuch war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Balingen (ZAK): Brand einer Garage

Zu einem Brand einer freistehenden Garage in der Hauptstraße in Weilstetten ist ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgerückt. Ein Anwohner hatte gegen 3 Uhr einen Knall wahrgenommen und anschließend Feuer in der betroffenen Garage festgestellt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage, in welcher lediglich Mülltonnen gelagert werden, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf die umliegenden Wohngebäude war aufgrund des Abstands auszuschließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

