Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Pkw überschlagen und schwerverletzt; Mehrere Unfälle mit Fahrradfahrern; Geschwindigkeitskontrollen; Pkw-Aufbrüche

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ersten Erkenntnissen zufolge lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine 21-jährige Fahrzeuglenkerin am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B28 zwischen Metzingen und Reutlingen zugezogen. Gegen 8.15 Uhr befuhr die 21 Jahre alte Frau mit ihrem Kleinwagen der Marke Daewoo die Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen. Auf Höhe eines Parkplatzes geriet der Wagen aus bislang unbekannter Ursache zunächst ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Pkw gegen einen Wildzaun, durchbrach diesen und überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach, bevor er in einer tiefergelegenen Böschung zum Endstand kam. Die Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des verunfallten Pkw war der Streckenabschnitt in Richtung Reutlingen bis kurz vor elf Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (tr)

Reutlingen (RT): Radler von Pkw erfasst

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein elfjähriger Radler bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Sonnenstraße erlitten. Eine 44-Jährige befuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Nissan die Sonnenstraße in Richtung Rommelsbacher Straße. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie den Radler, der auf einem parallel zu einem dortigen Fußgängerüberweg verlaufenden Radweg die Straße querte. Der Elfjährige stürzte daraufhin zu Boden. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Jungen war nicht erforderlich. (rd)

Reutlingen (RT): Pedal abgebrochen

Aufgrund eines abgebrochenen Pedals ist es am Donnerstagmorgen in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Konrad-Adenauer-Straße und hielt im Bereich der Eberhardstraße verkehrsbedingt an. Beim Wiederanfahren brach der rechte Treter des Fahrrads ab, wodurch der 57-Jährige zu Fall kam. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Wannweil (RT): Radfahrerin zu Fall gebracht

Eine Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin hat sich am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr Degerschlachter Straße / Hauptstraße ereignet. Gegen acht Uhr fuhr ein 32-jähriger Ford-Lenker von der Degerschlachter Straße herkommend in den Kreisel ein und übersah eine bereits darin befindliche, 31-jährige Radfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Frau zudem auf den Asphalt. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf circa 5.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Geschwindigkeitskontrollen auf Bundesstraße

Mehrere Fahrzeug-Lenker mussten vom Polizeirevier Nürtingen im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch auf der B 313, kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Metzingen beanstandet werden. Innerhalb einer Stunde, zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr, waren dort insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der 42 Jahre alte Fahrer eines Alfa Romeo Giulia überschritt die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gar um mehr als 50 km/h. Er sieht nun einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot entgegen. Auch die übrigen Betroffenen sehen nun entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Köngen (ES): Pkw-Aufbrecher erbeutet Bargeld

Einen Bargeldbetrag in noch nicht bekannter Höhe hat ein unbekannter Pkw-Aufbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Köngen erbeutet. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von 17.30 Uhr bis neun Uhr gewaltsam in einen in der Wilhelmstraße abgestellten Opel. Aus dem Wagen ließ der Täter dann den Geldbetrag mitgehen. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (gj)

Wendlingen (ES): Pkw kontra Radfahrerin

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend ist eine 37-jährige Mountainbike-Lenkerin in Wendlingen leicht verletzt worden. Ein 52-jähriger Kia-Lenker befuhr gegen 21.15 Uhr die L 1250, um anschließend in die Heinrich-Otto-Straße abzubiegen. Nachdem er verkehrsbedingt zunächst an der dortigen Kreuzung angehalten hatte und in der Folge nach rechts abbiegen wollte, übersah er eine 37 Jahre alten Radlerin, die ihrerseits auf dem Gehweg der Heinrich-Otto-Straße unterwegs war und von dort, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn gefahren war. Beim anschließenden Sturz verletzte sich die Mountain-Bikerin und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. (gj)

Grosselfingen (ZAK): Pkw aufgebrochen

Ein in der Hofstattstraße abgestellter Pkw ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Der Täter durchwühlte hierbei auf der Suche nach Wertgegenständen den Innenraum des Seat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell