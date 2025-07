Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Serienstraftäter in Haft

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK), Tübingen (TÜ), Sigmaringen (SIG,) Metzingen (RT)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen, des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen in Tübingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen in Tübingen, gegen einen 38-Jährigen. Der Mann, dem unter anderem zur Last gelegt wird, sich durch Wohnungseinbrüche und Diebstähle eine dauerhafte Einnahmequelle von einigem Gewicht verschafft zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Zunächst war der 38-Jährige am Samstagabend, dem 26.04.2025, am Hechinger Bahnhof aufgefallen, als er zwei Polizeibeamte, die dort im Rahmen einer Streitigkeit im Einsatz waren, angriff und verletzte. Am Freitag, dem 23.05.2025, soll er dann in Tübingen in ein Grundstück in der Straße Neckarbad eingedrungen sein. Beim Versuch, in das dortige Wohnhaus einzubrechen, wurde er von den Wohnungsinhabern ertappt und flüchtete. Wenige Minuten später soll er versucht haben, in ein Wohnhaus in der Straße Klosterberg einzubrechen. Beim Aufhebeln des Fensters wurde er ebenfalls von den Bewohnern ertappt und flüchtete, um wiederum kurze Zeit später beim Versuch, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Clinicumsgasse einzubrechen, zum dritten Mal von den Wohnungsinhabern erwischt und vertrieben zu werden. Nur einen Tag später fiel er erneut in Rottenburg bei einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft auf. Zudem werden dem Mann zahlreiche versuchte Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen zu Last gelegt. So soll er am Donnerstag, dem 12.06.2025, im Sigmaringer Stadtgebiet versucht haben, in mindestens sechs geparkte Fahrzeuge und in ein Wohnmobil einzubrechen und dabei Sachschaden verursacht haben. Am 21.06.2025 soll er in Metzingen in der Urbanstraße und der Olgastraße wiederum versucht haben, in geparkte Fahrzeuge einzudringen, was ihm in einem Fall offenbar gelang. Entwendet wurde jedoch nichts.

Nachdem sich im Verlauf der kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Tatverdacht gegen den 38-Jährigen erhärtete, wurde von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein richterlicher Haftbefehl erwirkt. Der Beschuldigte konnte am Mittwochvormittag beim Verlassen seiner Unterkunft in Sigmaringen angetroffen und von den Fahndern des Polizeipräsidiums Ravensburg festgenommen werden.

Der 38-Jährige wurde am Donnerstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der marokkanische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell