POL-RT: Bus beschädigt; Verkehrsunfälle; Einbruch in Gaststätte; Streitigkeiten; Nach Verkehrsunfall zugeschlagen und geflüchtet

Linienbus beschädigt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Sickenhäuser Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Reutlingen-West. Ein Bus der Linie 21 war am Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, auf der Sickenhäuser Straße in Richtung Degerschlacht unterwegs. Unmittelbar nach dem Anfahren aus der dortigen Bushaltestelle war ein Knall zu hören und an einer Scheibe auf der rechten Fahrzeugseite ein kreisrundes Loch feststellbar. Von Zeugen konnten noch zwei Personen wahrgenommen werden, die sich zügig in ein anliegendes Gebüsch begaben. Verletzt wurde niemand. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen zu denen auch Polizeihundeführer hinzugezogen wurden, verliefen bislang ergebnislos. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde eine kleine Stahlkugel aufgefunden, die mutmaßlich von einer Zwille abgeschossen worden sein könnte. Der Sachschaden am Bus wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/93940 um Hinweise. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Verkehrsunfall auf der B464

Zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagmorgen auf der B464 bei Walddorfhäslach ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Bundesstraße vom Schönbuch herkommend, in Richtung Walddorfhäslach unterwegs und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Beiweg einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 41-Jährigen, der mit seinem 1er BMW nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der 3er BMW um die Hochachse gedreht und in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. Der 1er BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls gedreht und blieb quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Ein aus Richtung Walddorfhäslach fahrender 64-Jähriger prallte in der Folge mit einem Mercedes in die Front des 1er BMW und nachfolgend eine in Richtung Walddorfhäslach fahrende 63-Jährige mit ihrem BMW Mini ins Heck des 1er BMW, das durch die Drehung in die Gegenfahrspur ragte. Derzeitigen Kenntnissen zufolge wurden der 19 Jahre alter Mitfahrer im 3er BMW, der Fahrer des 1er BMW und die Fahrerin des Mini leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen summieren sich auf insgesamt mehrere tausend Euro. Neben der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten, dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt, waren auch die Straßenmeisterei und zwei Abschleppdienste im Einsatz. Die Bundesstraße musste bis etwa 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Walddorfhäslach und der Abzweigung Dettenhausen komplett gesperrt werden. (cw)

Esslingen (ES): Einbruch in Gaststätte

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Olgastraße eingebrochen. Der Kriminelle drang hierbei gegen vier Uhr über ein Fenster in den Schankraum des Lokals ein und durchsuchte diesen nach Stehlenswertem. Mit einer geringen Bargeldsumme flüchtete er nach der Tat. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung an Omnibusbahnhof

Am Zentralen Omnibusbahnhof in der Europastraße ist es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich am Bussteig 10 gegen 16.50 Uhr zwischen einem 23-Jährigen und zwei weiteren Personen aus unbekannter Ursache ein Streit, in dessen Verlauf von einem des Duos Pfefferspray gegen den 23-Jährigen eingesetzt worden sein soll. Anschließend wurde der 23-Jährige durch Schläge verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst nachfolgend ins Krankenhaus brachte. Im Zuge der polizeilichen Fahndung nach dem zunächst unbekannten Duo, das geflüchtet war, wurde ein 16-jähriger Tatverdächtiger von den Beamten angetroffen und vorübergehend festgenommen. Das Polizeirevier Nürtingen hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zum noch unbekannten Begleiter des Jugendlichen aufgenommen. (mr)

Frickenhausen (ES): Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Nürtinger Straße zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit einem Mercedes Lkw die Nürtinger Straße in Richtung Nürtingen. Kurz vor der Kreuzung mit der Maybachstraße fuhr er auf den verkehrsbedingt vor ihm haltenden Mercedes EQE eines 69-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf den davor befindlichen Hyundai i30 einer 29 Jahre alten Frau und der Hyundai wiederum auf den VW Tiguan einer 64-Jährigen geschoben. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 69-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Wendlingen (ES): Nach Verkehrsunfall und Auseinandersetzung geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen seit Mittwochvormittag gegen einen unbekannten E-Scooter-Fahrer. Dieser befuhr kurz vor elf Uhr die Wilhelmstraße und kollidierte dabei offenbar mit einem geparkten Renault. Ein Anwohner, der den Zusammenstoß bemerkt hatte, stellte den Scooter-Fahrer zur Rede. Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem der Anwohner leicht verletzt wurde. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Lenker des E-Scooters fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht bereits ersten Hinweisen zur Identität des Rollerfahrers nach. (rd)

