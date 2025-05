Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kampfmittel am Nordhafen erfolgreich beseitigt

Hannover-Nordhafen (ots)

Auf einem Gelände an der Hansastraße im Stadtteil Nordhafen wurde am Mittwochmittag bei Erdarbeiten eine Sprenggranate aus dem zweiten Weltkrieg freigelegt. Die Granate musste aufgrund ihres Zustandes vor Ort gesprengt werden. Die Maßnahme wurde in den frühen Abendstunden ohne besondere Vorkommnisse erfolgreich abgeschlossen.

Der Munitionsfundort befand sich günstig gelegen in unbewohntem Gebiet auf einer Brachfläche zwischen Mittellandkanal und Hansastraße, so dass keine umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen des Sicherheitsbereichs erforderlich waren. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover errichteten zudem einen Schutzwall um die Fundstelle um mögliche Folgen abzumildern. Für die Dauer der Sprengung mussten lediglich die Hansastraße, der Mittellandkanal und ein nördlich gelegenes Waldstück für einen kurzen Zeitraum gesperrt werden. Um 18:30 Uhr erfolgte dann die erfolgreiche Sprengung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen. Im Anschluss konnten alle Sperrbereiche wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Die Feuerwehr Hannover war mit 22 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen bis 19:00 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell