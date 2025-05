Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Hannover-Mühlenberg: PKW-Brand in Parkhaus schnell gelöscht

Hannover (ots)

Am Freitagabend brannte gegen 20:50 Uhr in einem Parkhaus ein PKW in voller Ausdehnung. Durch das schnelle Eingreifen konnte die Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Wenige Stunden nach dem Brand auf dem Dach eines Wohnkomplexes im Canarisweg führte ein Führungsdienst der Feuerwehr Hannover eine Brandnachschau durch. Auf der Anfahrt fiel den Einsatzkräften eine Rauchentwicklung auf, die aus einem Parkhaus in derselben Straße zurückzuführen war. Die Erkundung ergab einen ausgedehnten PKW-Brand, welcher bereits drohte sich auf weitere PKW auszubreiten.

Umgehend forderte der Führungsdienst einen Löschzug sowie eine Freiwillige Feuerwehr zur Brandbekämpfung nach. Durch zwei Atemschutztrupps konnte das Feuer mittels eines Löschrohrs schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss der Maßnahmen an die Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Im Einsatz waren etwa 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen.

