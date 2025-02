Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Callcenterbetrüger prellen Senior um Gold im Wert von 150.000 Euro

Ingelheim (ots)

Callcenterbetrüger haben am Dienstag, 04.02.2025, einen 86-jährigen Mann aus Ingelheim um Gold im Wert von 150.000 Euro betrogen.

Gegen 15:30 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Sein Sohn habe einen Autounfall gehabt, bei dem ein Kind verletzt worden sei, wurde die Betrugsmasche aufgezogen. Sein Sohn sei jetzt in Gewahrsam und müsse mindestens sechs Monate in Haft bleiben, sofern er die Kaution nicht bezahlen würde, so die Ankündigung.

Anschließend fragten die Betrüger den älteren Mann nach Bargeld und Wertgegenständen. In diesem Zuge erwähnte der Mann unter anderem, dass er noch Gold in einem Banktresor habe. Da das Auto des 86-Jährigen nicht ansprang, riefen die Kriminellen ein Taxi. So fuhr der Senior mit dem Taxi zur Bank und übergab das Gold kurz darauf in der Nähe der Filiale an eine bislang unbekannte Abholerin, die sich als Polizistin ausgab.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, kräftig, dunkle Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

