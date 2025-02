POL-PPMZ: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Mainz-Hechtsheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 21:00 Uhr und 07:15 Uhr, wurden in einem Mehrparteienhaus in der Heuerstraße mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Unbekannte Täter gelangten über ein Kellerfenster in den Keller, wo sie insgesamt sechs Kellerabteile gewaltsam öffneten. Was genau die Täter entwendeten und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. In der ...

