Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Brand; Telefonbetrug; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in der Seracher Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und 6.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf die Wechselgeldkasse, die er ausplünderte und sich in der Folge unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Esslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Brand eines Restmüllcontainers

Zum Brand eines Restmüllcontainers sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag in die Straße Auwiesen ausgerückt. Dort war es gegen 13 Uhr vermutlich aufgrund einer unachtsam entsorgten Zigarettenkippe zum Brand eines Restmüllcontainers auf dem Hof der dortigen Schule gekommen. Der Brand wurde von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht. Verletzt wurde niemand. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden sein. (cw)

Neuhausen/Fildern (ES): Mann von angeblichem Bankmitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Ein Senior aus Neuhausen ist im Laufe des vergangenen Freitags um eine hohe Geldsumme betrogen worden. Der Mann erhielt gegen 11.30 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person, die sich ihm gegenüber als angeblicher Bankmitarbeiter vorstellte. Dieser verlangte, dass der Angerufene über eine App auf dem Mobiltelefon Bilder von seinem Personalausweis anfertigen sollte. Einige Zeit später stellte der Geschädigte dann insgesamt fünf unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto fest. Hierdurch war ihm ein hoher Vermögensschaden entstanden.

Die Polizei warnt:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und nach einer TAN oder PIN fragen.

- Klären Sie Verwandte und Bekannte über betrügerischen Anrufe auf.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Weitere Betrugsmaschen sowie Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (gj)

Nachfolgende Pressemitteilung wird auf Bitten des Polizeipräsidiums Konstanz veröffentlicht:

Rottenburg am Neckar, A81 - Roter Wagen schleudert auf A81 bei Starkregen in Schutzplanke - Polizei bittet um Hinweise (07.07.2025)

Am Montagabend hat ein unbekannter Autofahrer auf der Autobahn 81 bei Starkregen die Kontrolle über einen roten Wagen verloren und ist rund zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Rottenburg mit der Schutzplanke kollidiert. Gegen 20:00 Uhr war ein rotes Auto in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als es auf regennasser Fahrbahn vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte der Wagen mit mehreren Schutzplankenelementen, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen roten Auto machen können, sich unter Tel. 0741 34879-0 zu melden.

Die o.g. Pressemitteilung inkl. Ansprechpartner des PP Konstanz für Presserückfragen finden Sie auch unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6072365

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung Jahnstraße /Buhrenstraße ereignet hat. Eine 87-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit ihrem Citroen auf der Jahnstraße unterwegs und hielt an der Einmündung zur Buhrenstraße zunächst auch an. Beim Anfahren übersah sie allerdings einen vorfahrtsberechtigen Opel, dessen 90 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt, wurden aber vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Citroen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Opel wurde von Angehörigen versorgt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

