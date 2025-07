Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Brand in Mehrfamilienhaus; Bei Holzarbeiten von Container gestürzt; Kühlmittel ausgetreten; Arbeitsunfall; Rauchende Deckenlampe

Reutlingen (ots)

Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines BMW Mini am Montagnachmittag in der Eberhardstraße gewesen sein. Der Fahrer hatte seinen Wagen gegen 17.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank abgestellt, als er aus dem Motorraum aufsteigenden Rauch bemerkte. Als er auf der Suche nach der Ursache die Motorhaube öffnete, verstärkte sich die Rauchentwicklung und der Wagen fing in der Folge Feuer. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen zwar löschen, dass der Mini aber vollständig ausbrannte, war nicht mehr zu verhindern. Die Bank war vorsorglich geräumt worden, sodass niemand verletzt wurde. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auch ein daneben geparkter VW Golf sowie eine Straßenlaterne und mehrere Fenster der Bank in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro. (cw)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den eine 60-Jährige am Montagmittag auf der Burgstraße verursacht hat. Die Frau war gegen 13.10 Uhr mit ihrem VW ID.5 auf der Burgstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache zunächst den rechten Bordstein touchierte. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ohne bremsen oder sonst zu reagieren eine Straßenlaterne, bevor der Wagen an der Böschung zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt, wurde aber vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr VW, an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 46.000 Uhr entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an der Straßenlaterne dürfte nochmals mit rund 7.000 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Esslingen verletzt worden. Der Zehnjährige rannte nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 13.40 Uhr vom Gehweg aus zwischen zwei Linienbussen hindurch auf die Neckarstraße, um diese in Richtung Charlottenplatz zu überqueren. Dabei kollidierte er mit der linken Seite eines dort fahrenden VW Passat, dessen 55 Jahre alter Lenker stadteinwärts unterwegs war. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Junge vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Beifahrerin im Parkhaus verletzt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in einem Parkhaus in der Kiesstraße ist die Beifahrerin eines Pkw leicht verletzt worden. Kurz nach 15 Uhr wollte ein 90 Jahre alter Audi-Lenker mit seinem Wagen aus dem Parkhaus herausfahren. Da seiner 89-jährigen Beifahrerin, die für die Ausfahrtsschranke notwendige Parkkarte zu Boden fiel, stieg diese aus, um nach der Karte zu suchen. In diesem Moment fuhr der 90-Jährige jedoch weiter, wodurch die Beifahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Das Fahrzeug prallte in der Folge dann auch noch gegen eine digitale Anzeigentafel, die wiederum gegen eine entgegenkommenden VW Passat geschleudert wurde, den eine 57-Jährige steuerte. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und dem Equipment wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (gj)

Ammerbuch (TÜ): Brand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hirschstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagabend ausgerückt. Gegen 21 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Brand in der Küche einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren in der zu diesem Zeitpunkt menschenleeren Wohnung auf dem Herd abgelegte Tücher in Brand geraten. Die Flammen griffen daraufhin auf die Küche über. Sie wurden von der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften ausgerückt war, gelöscht. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Eine Hausbewohnerin mit einer Vorerkrankung wurde vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, vorübergehend betreut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Bis auf die betroffene Wohnung blieb das Haus, in dem vorerst der Strom abgestellt werden musste, bewohnbar. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein Radler ist am Montagabend infolge eines alleinbeteiligten Sturzes leicht verletzt worden. Der 21-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit seinem Rad auf der Spemannstraße unterwegs und kam dort aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. (gj)

Rottenburg (TÜ): Bei Holzarbeiten von Container gestürzt

Ein Mann ist am Montagnachmittag bei Holzarbeiten in einem Waldstück zwischen Rottenburg und Dettingen verletzt worden. Der 57-Jährige stieg nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 16.45 Uhr auf den an seinem Traktor befindlichen Container-Anhänger. Auf diesem verlor er offensichtlich das Gleichgewicht und stürzte in der Folge etwa drei Meter zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten nach der Erstversorgung mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Rottenburg hat zu diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Albstadt (ZAK): Verkehrsinsel überfahren

Leicht verletzt wurde eine 29-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in der Goethestraße ereignet hat. Die Frau war gegen 21.50 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Goethestraße in Richtung Stadtwerke unterwegs, als ihren Angaben zufolge eine Katze die Fahrbahn querte. Beim Versuch dem Tier auszuweichen überfuhr sie die dortige Verkehrsinsel und die beiden darauf angebrachten Verkehrszeichen. Dabei wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen und mehrere Liter Motorenöl ergossen sich auf die Fahrbahn. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens kümmerte sich nachfolgend um die Fahrerin. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Zur Beseitigung der Ölspur und Reinigung der Fahrbahn, die sich bis kurz etwa 23.30 Uhr hinzog, waren die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten sowie eine Kehrmaschine im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 7.000 Euro geschätzt. Hinweise auf das Tier konnten nicht gefunden werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Kühlmittel ausgetreten

Zur Hochschule in der Poststraße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montagmittag, kurz vor 14 Uhr, ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand aus der Klimaanlage des Gebäudes Kühlmittel ausgetreten, weshalb das Untergeschoss, in dem sich die Anlage befindet, abgesperrt werden musste. Für die Reparatur wurde eine Wartungsfirma verständigt. Verletzt wurde niemand. Auch ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. (mr)

Albstadt (ZAK): Bei Arbeitsunfall verletzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Montagnachmittag bei einer Firma in der Kientenstraße gekommen. Gegen 16.30 Uhr fiel dort nach derzeitigem Kenntnisstand einem 35-Jährigen ein mehrere hundert Kilogramm schwerer Stahlträger auf den Fuß. Für die medizinische Versorgung des Verletzten wurde auch ein Rettungshubschrauber anfordert. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Rauchende Deckenlampe

Eine rauchende Deckenlampe hat am Montagabend, gegen 20.50 Uhr, in einer Sporthalle in der Schulstraße die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Durch die Feuerwehr wurde die verrauchte Halle anschließend durchlüftet. Von der 30-köpfigen Personengruppe, die zu dieser Zeit trainiert hatte, wurde niemand verletzt. Die Sporthalle ist weiterhin nutzbar. (mr)

Bisingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Zwei verletzte Fahrzeuglenker und ein Schaden von mindestens 17.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Montagnachmittag in der Tübinger Straße. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW Caddy die Tübinger Straße in Richtung Bisingen-Zimmern. Auf Höhe der Einmündung Obere Riesenäcker erkannte er einen aufgrund eines anfahrenden Linienbusses anhaltenden Fiat Doblo, den ein 33-Jährige lenkte, zu spät und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf einen davor ebenfalls wartenden VW Golf einer 41 Jahre alten Frau aufgeschoben. Sowohl die 41-Jährige, als auch der Unfallverursacher mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW Caddy wurde durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (gj)

