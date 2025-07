Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bandendiebstahl; Brände; Passanten angegriffen; Einbruch; Exhibitionist; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Täterfestnahme nach Bandendiebstahl

Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen vier Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Samstagabend in einem Elektromarkt in der Ferdinand-Lassalle-Straße gemeinschaftlich mehrere Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge entnahmen die Verdächtigen gegen 18.50 Uhr die Waren teilweise aus den Verpackungen und entfernten die Diebstahlssicherungen, bevor sie die Örtlichkeit verließen und mit einem Pkw flüchteten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter verständigte umgehend die Polizei. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnte das flüchtige Fahrzeug auf der Bundesstraße 28 festgestellt und an der Ausfahrt Jettenburg einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten im Pkw zahlreiche Elektronikartikel im Gesamtwert von über 10.000 Euro aufgefunden werden. Weiter führte die Durchsuchung zum Auffinden einer kleineren Menge Betäubungsmittel. Beim 28-jährigen Fahrzeuglenker besteht zudem der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der vier vorläufig Festgenommenen durchsucht. Hierbei wurden weitere Elektronikartikel aufgefunden, welche ebenfalls aus Diebstahlsdelikten stammen dürften. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beschuldigten auf freien Fuß entlassen.

Engstingen (RT): Böschungsbrand

Zu einem Brand entlang der Bahngleise ist es am Samstagnachmittag in Engstingen gekommen. Gegen 15.30 Uhr konnte ein Passant die in Brand geratene Böschung im Bereich der Landstraße 230 zwischen Kleinengstingen und Kohlstetten feststellen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Feuer schnell gelöscht. Weshalb die circa 50 Quadratmeter große Wiesenfläche in Brand geraten ist, ließ sich bislang nicht feststellen.

Reutlingen (RT): Mülleimer und Kartonagen in Brand geraten

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu zwei Kleinbränden aufgenommen, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt ereignet haben. Gegen 4 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Brand einer Mülltonne in der Mauerstraße. In der nahegelegenen Metzgerstraße brannten zeitgleich Kartons vor einem Lebensmittelgeschäft. Beide Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Über hierbei entstandene Schäden ist bislang nichts bekannt.

Zwiefalten (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand mussten am Samstagvormittag Rettungskräfte auf die Bundesstraße 312 bei Zwiefalten ausrücken. Ein 28-Jähriger war gegen 11 Uhr mit seinem Pkw auf der B 312 unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung nach Zwiefaltendorf Flammen aus dem Motorraum seines Fahrzeugs bemerkte und anhielt. Das Feuer griff aufgrund der Trockenheit auf die angrenzende Böschung über und führte zu einem circa 30 x 50 Meter großen Flächenbrand. Durch die Feuerwehr, die mit 31 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw kann bislang nicht beziffert werden.

Neckartenzlingen (ES): Kellerbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmorgen zu einem Kellerbrand in die Metzinger Straße ausgerückt. Dort kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 08.55 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich der Heizungsanlage in einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die anwesenden Hausbewohner wurden evakuiert und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 12.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Frittieröl in Brand geraten

Glimpflich ausgegangen ist der Brand eines Kochtopfs am Samstagmittag in der Stuttgarter Straße in Ötlingen. Gegen 13.40 Uhr kam es beim Frittieren von Gemüse zur Entzündung des verwendeten Öls, wodurch die Dunstabzugshaube in Brand geriet. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort kam, waren die Flammen bereits abgelöscht. Die Hausbesitzerin erlitt leichte Brandverletzungen, konnte nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst jedoch zu Hause verbleiben. Der Sachschaden an der Dunstabzugshaube wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Passanten angegriffen

Zwei Passanten sind am Samstagnachmittag in der Bahnhofstraße von einem betrunkenen Mann angegangen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Geschädigten gegen 16 Uhr von dem 41-Jährigen beleidigt und verbal bedroht. Darüber hinaus würgte der Beschuldigte einen der Beiden kurzzeitig und schlug dem anderen gegen den Kopf. Der Aggressor konnte nach Verständigung der Polizei in Tatortnähe von einer Polizeistreife angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem renitenten 41-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Nachdem er aber ankündigte diesem keine Folge zu leisten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen.

Wendlingen (ES): Brand von Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagnachmittag in die Wehrstraße ausgerückt. Gegen 17 Uhr wählten mehrere Zeugen den Notruf, nachdem sie den Brand bemerkt hatten. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus und löschte die in Vollbrand stehende Gartenhütte. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Fassade und das Dach eines angrenzenden Hauses sowie die Überdachung einer Terrasse eines weiteren Gebäudes beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude konnte die Feuerwehr jedoch verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 20.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen

Erneut sind bislang Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Schule in der Traifelbergstraße eingebrochen. Gegen 01.30 Uhr konnte durch einen Nachbarn das Splittern von Glas wahrgenommen und bei einer Nachschau mindestens eine flüchtende Person gesehen werden. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung entkamen die Täter unerkannt. An dem Schulgebäude konnten durch die Einsatzkräfte mehrere eingeschlagenen Fensterscheiben und offenstehende Türen festgestellt werden. Nachdem diese durch die Feuerwehr und einen Hausmeister verschlossen wurden, ging gegen 04.20 Uhr erneut eine Meldung über Täter ein, die Scheiben einschlagen und sich im Objekt aufhalten würden. Abermals entkamen die Personen unerkannt. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens kann noch nicht beziffert werden. Ob aus den Klassenzimmern etwas entwendet wurde, steht aktuell ebenfalls noch nicht fest. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge zu einem Einbruch am 16.06.2025.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist am Baggersee

Einem mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeireviers Tübingen am späten Samstagabend habhaft geworden. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, gegen 22 Uhr am südöstlichen Ufer des Baggersees in Hirschau sein Glied entblößt und sich selbst befriedigt zu haben. Dabei wurde er von zwei Frauen bemerkt, welche die Polizei verständigten. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen vor Ort an. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Dotternhausen (ZAK): Motorradfahrer verunglückt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Bundesstraße zwischen Dotternhausen und Schömberg. Der 41-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit seiner KTM in Richtung Schömberg unterwegs als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Verunfallte wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Neben einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften der Feuerwehr befand sich auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt und anschließend durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Der Schaden am Leichtkraftrad beläuft sich auf cirka 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell