POL-RT: Älterem Herrn geholfen, Unfälle, Frauen belästigt, Brand

Polizei hilft älterem, verwirrten Herrn in seine Wohnung

Zu einem Hilfseinsatz der Polizei kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.45 Uhr, in der Ottilienstraße in Reutlingen. Nachdem eine Passantin über Notruf einen älteren, verwirrten Mann mitgeteilt hatte, der seine Wohnung nicht mehr findet. Vor Ort konnte von der Streife, die Anruferin und ein 79-jähriger Mann angetroffen werden. Der ältere Mann teilte mit, dass sein Schlüssel nicht passen würde, er aber vor dem richtigen Gebäude stehe. Nach Abklärung der Wohnanschrift des Mannes wurde von einem Nachbarn die Haustür geöffnet. Der Schlüssel des älteren Herrn passte jedoch auch nicht in die Wohnungstür. Die Tür wurde hierauf erfolgreich durch besondere Mittel der Polizei geöffnet. Nachdem der Herr wohlbehalten in seine Wohnung geleitet wurde, konnte festgestellt werden, dass er den falschen Schlüsselbund mitgenommen hatte.

Münsingen (RT): Motorradfahrer stoßen zusammen und werden schwer verletzt

Am Freitagabend ist es gegen 18.15 Uhr auf der Kreissstraße 6769 zwischen Bichishausen und Hundersingen zu einem schweren Motorradunfall gekommen, weshalb ein Großaufgebot von Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort war. Ein 21-Jähriger fuhr mit seiner Yamaha in Richtung Hundersingen. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenspur und prallte gegen einen entgegenkommenden 55-Jährigen, der mit seinem Motorrad BMW dort entlangfuhr. Der Yamaha-Fahrer stürzte und wurde dort von einem weiteren 20-jährigen Motorradfahrer überrollt, welcher zuvor hinter dem Yamaha-Fahrer fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 20-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 55-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Alle Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste versorgt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die K6769 für die Dauer von rund drei Stunden gesperrt.

Dettingen/Erms (RT): Brennende Geschirrspülmaschine

Zum Brand einer Geschirrspülmaschine ist ein Großaufgebot der Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in die Birnbaumstraße ausgerückt. Eine Bewohnerin vernahm kurz nach dem Einschalten ihrer Spülmaschine einen Knall und im weiteren Verlauf den Brand des Gerätes. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Als Brandursache kommt bisherigen Ermittlungen zu Folge ein technischer Defekt in Betracht.

Metzingen (RT): Durch Pfefferspray leicht verletzt

Unbekannte Täter haben am Samstag, kurz vor 1 Uhr, beim Bräuchlepark in Metzingen einen Anwohner mit Pfefferspray verletzt. Ein 61-Jähriger fühlte sich durch Gespräche mehrerer Personen in seiner Nachtruhe gestört. Als eine persönliche Ansprache zu keiner Verbesserung der Situation führte, begab er sich zu der Personengruppe in den Bräuchlepark. Im Gesprächsverlauf sprühte der unbekannte Täter dem 61-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete gemeinsam mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Bei den Personen der Gruppe handelt es sich um drei männliche Personen zwischen 16 und 18 Jahre alt, allesamt mit schlanker Statur und dunkler Kleidung. Der Täter hatte dunkle, etwas längere Haare und sprach mit leicht schwäbischem Dialekt. Der 61-jährige wurde lediglich leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Lenningen (ES): Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, ist es in der Hochwanger Steige zu einem schweren Unfall mit Motorradbeteiligung gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr eine 57-jährige Motorradfahrerin aus Leinfelden-Echterdingen die K 1264 von Unterlenningen in Richtung Hochwang albaufwärts. Am Kurvenausgang einer langgezogenen Linkskurve setzte vermutlich die Fußraste der BMW auf. Dadurch wurde das Fahrzeug ausgehebelt und die Krad-Lenkerin kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und prallte letztendlich gegen einen Baum. Die BMW-Fahrerin wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Tübingen (TÜ): Zwei junge Frauen belästigt

Am frühen Samstagmorgen wurden der Polizei zwei Vorfälle gemeldet, die sich kurz nacheinander im Bereich des Keppler-Gymnasiums in der Uhlandstraße ereignet haben. Zunächst wurde gegen Mitternacht einer 20-Jährigen durch einen unbekannten Mann beim Vorbeigehen unvermittelt in ihr Gesäß gekniffen. Der Unbekannte war hierbei in Begleitung einer weiteren männlichen Person, welcher ein grünes T-Shirt trug. Etwa 15 Minuten später wurde in der Nähe eine 17-Jährige von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er mit seinem Handy ihr Dekolettè aufnehmen dürfe. Nachdem sie dies verneinte und ihn wegschickte, schlug dieser ihr plötzlich mit der flachen Hand ins Gesicht, worauf sie zu Boden stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Polizeirevier Tübingen sucht nun weitere Personen, denen möglicherweise der oder die beiden Unbekannten zuvor aufgefallen sind, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden.

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Am Freitagabend ist es im Wohngebiet von Oberndorf, in der Bürgermeister-Biesinger-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin gekommen. Gegen 18.15 Uhr befuhr die Radfahrerin den Fahrradweg von der Engwiesenstraße weiter in den Unterdorfweg. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Pkw, wodurch die Radfahrerin über die Motorhaube des Pkw zu Boden stürzt und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf insgesamt ca. 5.000 Euro beziffert.

