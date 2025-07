Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gaststätte; Gestürzter Radfahrer; Angeblicher Rauchmelder-Kontrolleur bestiehlt Seniorin; Rauch in Wohnung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte im Ernst-Trumpp-Weg ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Wechselgeldbetrag gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neckartailfingen (ES): Radfahrer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein 68 Jahre alter Radfahrer am Freitagvormittag auf der Neckarallee. Der Mann war dort gegen 11.40 Uhr unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache ohne Fremdbeteiligung stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Seniorin in Wohnung bestohlen (Zeugenaufruf)

Einer Seniorin aus Esslingen ist am Freitagmittag Schmuck aus der Wohnung gestohlen worden. Gegen zwölf Uhr gelangte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Pliensauvorstadt und klingelte an der Wohnungstür der Frau. Der Unbekannte gab an, die Rauchmelder in der Wohnung der Seniorin überprüfen zu wollen. Daraufhin begab er sich ins Innere und entwendete eine Schatulle, in der sich Schmuck befand. Anschließend flüchtete der Kriminelle. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von dem unbekannten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er soll etwa 175 Zentimeter groß und von normaler Statur sein. Er hat einen dunklen Vollbart, schwarze Haare und sprach gebrochenes Deutsch. Zur Tatzeit trug er helle, beigefarbene Kleidung. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Berkheim unter Telefon 0711/2202630 entgegen. (rd)

Albstadt (ZAK): Rauchentwicklung in Wohnung

Zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zillhauser Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmittag ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Bewohnerin beim Verlassen der Wohnung die eingeschaltete Herdplatte nicht bemerkt. Daraufhin fing ein darauf stehender Wasserkocher zu kokeln an und ein Rauchmelder löste aus. Anwohner machten die Bewohnerin auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Diese ging daraufhin zurück in ihre Wohnung und schaltete die Herdplatte aus. Aufgrund des Einatmens von Rauch wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, lüftete die Wohnung. In dieser entstand kein Sachschaden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell