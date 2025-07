Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Angriffe auf Polizeibeamten und Widerstand; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Mit Pedelec verunglückt

Bei einem Unfall hat ein Radfahrer am Donnerstagabend leichte Verletzungen erlitten. Der 64-Jährige befuhr kurz nach 21 Uhr mit seinem Pedelec die Rommelsbacher Straße, als er beim Auffahren auf den Radweg auf Höhe von Rappertshofen alleinbeteiligt stürzte und sich verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. (gj)

Reutlingen (RT): Bei Rot über die Ampel

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 45-jähriger Fußgänger am Donnerstagabend an der Kreuzung Am Echazufer / Seestraße verursacht hat. Ein 48-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Straße Am Echazufer unterwegs und wollte die Kreuzung zur Seestraße bei Grün geradeaus überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem 45-Jährigen, der die für ihn Rot zeigende Fußgängerampel ignorierte und über die Straße rannte, sodass der VW-Fahrer keinerlei Chancen hatte, um reagieren zu können. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens konnten den 45-Jährigen vor Ort ambulant behandeln. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. (cw)

Metzingen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand mussten am Donnerstagmittag die Rettungskräfte auf den Parkplatz Doppelposten an der B 28 ausrücken. Ein 34-Jähriger war gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er Rauch aus dem Motor seines Opels bemerkte. Daraufhin bog der Mann auf den Parkplatz ab und verständigte die Feuerwehr. Kurz darauf stand der Motorraum in Flammen. Der Brand konnte von der Feuerwehr, die mit elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt war, rasch gelöscht werden, so dass ein Vollbrand des Pkw verhindert werden konnte. An dem 16 Jahre alten Auto war trotzdem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Durch die Hitze wurde der Asphalt in Mitleidenschaft gezogen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen vor Ort und kümmerten sich um den Schaden, über dessen Höhe noch keine Angaben vorliegen. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Gas- und Bremspedal verwechselt

Sachschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Uracher Straße entstanden. Eine 79-Jährige wollte kurz vor 17.30 Uhr mit einem Skoda auf einem Parkplatz zwischen der Kegelwasengasse und dem Kirchplatz einparken. Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte sie dabei offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Darauf überfuhr der Skoda einen Pfosten, streifte eine Hauswand und prallte gegen einen geparkten Seat. Die Seniorin wurde vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Sie blieb unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Höhe des Schadens an der Hauswand liegen noch keine Informationen vor. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Über den Fuß gefahren

Mit schweren Verletzungen musste ein Arbeiter am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 55 Jahre alter Mann war kurz nach 14.30 Uhr mit einem über vier Tonnen schweren Bagger in der Länderwiesenstraße in Leinfelden unterwegs. Hierbei fuhr er seinem ein Jahr älteren Kollegen über den Fuß. Der Verletzte wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall der sich am Mittwochnachmittag an Kreuzung Schlierbacher Straße / Untere Schlierbacher Straße ereignet hat. Eine 69-Jährige war gegen 14.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Unteren Schlierbacher Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei fuhr sie ohne auf die Verkehrszeichen zu achten und ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Ein 40-Jähriger, der mit seinem Opel Astra auf der vorfahrtsberechtigten Schlierbacher Straße fuhr und die Kreuzung in Richtung Innenstadt überqueren wollte, hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte die Radlerin nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit noch unklaren Verletzungen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 54-Jähriger entgegen, der am Donnerstagabend in der Europastraße Polizeibeamte beleidigt, angegriffen und verletzt hat. Gegen 22.15 Uhr war die Polizei vom Betreiber einer Gaststätte zu Hilfe gerufen worden, weil sich in seinem Lokal in der Karlstraße zwei betrunkene Männer daneben benehmen würden und trotz mehrfach ausgesprochenem Hausverbot die Gaststätte nicht verlassen wollten. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 54-Jährigen und seinen Begleiter. Während dieser sich ausweisen konnte und nach der Feststellung seiner Personalien und einem Platzverweis die Örtlichkeit verließ, wollte sich der 54-Jährige nicht ausweisen. Als er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, flüchtete er zunächst in Richtung Bahnhof, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten nicht nur fortdauernd, sondern griff sie zudem an und verletzte beide, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Er wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers eingeliefert. Die beiden Polizeibeamten konnten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus ihren Dienst fortsetzen. (cw)

Tübingen (TÜ): Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte durch 35-Jährige

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit Donnerstagvormittag gegen eine 35-Jährige wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Angestellte eines Einkaufsmarktes im Schleifmühleweg hatten gegen 11.45 Uhr die Polizei gerufen, nachdem die Frau trotz bestehenden Hausverbots das Geschäft betrat. Nachdem die Beamten die 35-Jährige nach draußen begleiteten hatten, wurden diese mittels Schlägen unvermittelt von der Frau angegriffen. Ihr mussten deshalb Handschließen angelegt werden. Zudem ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb die Frau vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde. (gj)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Eine Auseinandersetzung am Hölderlinplatz zwischen mehreren Beteiligten hat am Donnerstagabend das Polizeirevier Albstadt beschäftigt. Gegen 20.30 Uhr waren dort Angehörige zweier Familien aus noch ungeklärtem Grund in einen zunächst verbalen Streit geraten, bei dem auch gegenseitige Beleidigungen und Kraftausdrücke geäußert wurden. Im weiteren Verlauf eskalierte dann die Situation und einige der Beteiligten schlugen aufeinander ein. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin an die Örtlichkeit aus und konnten die Parteien trennen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Da sich ein 32- und ein 33-jähriger Beteiligter nicht beruhigen ließen und auch ausgesprochenen Platzverweisen nicht Folge leisteten, mussten ihnen Handschließen angelegt und sie für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht werden. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt jetzt wegen verschiedener Straftaten. (gj)

Albstadt (ZAK): Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Einen in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann musste die Polizei am Donnerstagabend in Gewahrsam nehmen. Der 48-Jährige war gegen 21.15 Uhr Passanten aufgefallen, als er in der Franz-Schubert-Straße in Ebingen, lediglich mit einer Badehose bekleidet herumschrie und auf geparkte Fahrzeuge einschlug. Nachdem ihn ein Zeuge daraufhin ansprach, schlug er diesem mit der Faust ins Gesicht. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den zwischenzeitlich vollständig entkleideten Mann nach einer kurzen Flucht zu Fuß einholen und festhalten. Da er nicht zu beruhigen war, nahmen ihn die Beamten unter Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam. Hierbei leistete er massiven Widerstand und versuchte die Polizeibeamten durch Tritte zu treffen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum eine Blutprobe abgeben musste. Die 48-Jährige sieht nun verschiedenen Strafanzeigen entgegen. (gj)

