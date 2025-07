Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Straftaten im Zusammenhang mit einer nicht angemeldeten Versammlung in Tübingen: Hinweisportal eingerichtet

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Nach Sachbeschädigung und Angriff auf Polizeibeamten bei nicht angemeldeter Versammlung - Hinweisportal eingerichtet - Upload von Bildern und Videos möglich

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.07.2025 / 11.49 Uhr

Nach der Sachbeschädigung an einer Gebäudefassade in der Pfleghofstraße sowie dem anschließenden Angriff mehrerer unbekannter Personen auf einen Polizeibeamten im Zuge einer nicht angemeldeten Versammlung am Dienstagabend (01.07.2025) in der Tübinger Innenstadt laufen die Ermittlungen der Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizeidirektion Esslingen weiter auf Hochtouren. Zwischenzeitlich sind den Ermittlern bereits mehrere Zeugen bekannt, deren Aussagen nun ausgewertet werden.

Um die Taten möglichst detailliert rekonstruieren und die Täter identifizieren zu können, wurde ergänzend ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem sich Zeugen melden können. Das Hinweisportal erreichen Sie unter dem Link https://bw.hinweisportal.de/

Dort können auch Bilder oder Videos, die das Tatgeschehen oder Ausschnitte daraus wiedergeben, hochgeladen werden. Auch Sequenzen, die im Vorfeld der Taten ab etwa 21 Uhr auf dem Holzmarkt oder auf der Aufzugsstrecke in die Pfleghofstraße bzw. danach auf der Wilhelmstraße aufgenommen wurden, könnten die Verdächtigen eventuell zeigen und daher für die Ermittlungen relevant sein.

Hinweise werden außerdem auch weiterhin beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell