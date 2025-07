Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Arbeitsunfälle; Verkehrsunfälle; Brände; Belästigung

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochvormittag auf einem Feldweg zwischen einer Schule und Altenburg musste ein Jugendlicher vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 14-Jährige soll gegen 11.15 Uhr von einem 15-Jährigen offenbar unvermittelt geschlagen und getreten worden sein. Als Zeugen einschritten und den Rettungsdienst verständigten, lief der 15-Jährige davon. Der verletzte 14-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (rd)

Bad Urach (RT): Von Gerüst gestürzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwochmittag in Wittlingen gekommen. Gegen 12.15 Uhr war ein 41-Jähriger auf einem Gerüst im Drosselweg tätig und stürzte aus noch unbekannter Ursache zu Boden. Der Mann wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (mr)

Reutlingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochmorgen in der Lange Straße. Der bislang unbekannte Lenker eines VW Transporters in Weiß befuhr gegen 7.50 Uhr den verkehrsberuhigten Bereich der Lange Straße in Richtung Reutlinger Straße wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Ein entgegenkommender Siebenjähriger musste dem Fahrzeug mit seinem Tretroller nach rechts ausweichen und kam dabei zu Fall. Der Fahrer hielt daraufhin an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes, setzte seine Fahrt daraufhin jedoch fort. Der Siebenjährige wurde ambulant in einer Arztpraxis versorgt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Transporter in Weiß mit RT-Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat kurze Haare und einen langen, grau/schwarzen Bart. Der Mann trug eine Latzhose mit neongrünen Trägern und ein graues T-Shirt. Zeugenhinweise zu dem Vorfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer bitte an die Verkehrspolizei Tübingen unter Telefon 07071/972-1400. (rd)

Metzingen (RT): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 68 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Ecke Schreiberei/Christophstraße erlitten. Eine 38-Jährige befuhr kurz nach 8.30 Uhr mit einem VW die Straße Schreiberei und wollte an der Kreuzung mit der Christophstraße nach links in diese einbiegen. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die zwischen zwei verkehrsbedingt haltenden Autos hindurchging. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Wendlingen (ES): Brand von Grünschnitt-Container

Zum Brand von Grünschnitt in einem Container sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag zum Friedhof in der Pfauhauser Straße ausgerückt. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 12.30 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Der brennende Containerinhalt wurde daraufhin von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Zur Ursache des Feuers liegen keine Hinweise vor. (rd)

Aichtal (ES): Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Nach einem älteren, silberfarbenen Mercedes Kombi der C- oder E-Klasse mit Esslinger Kreiszulassung fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Der unbekannte Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr mit seinem silbernen Kombi auf dem rechten Fahrstreifen der B27 in Richtung Tübingen unterwegs und überholte ungefähr am Ende des rechtseitigen Waldgebietes auf Höhe Häslach einen orangefarbenen siebeneinhalb Tonner Lkw. Dabei wechselte er ohne zu blinken unvermittelt auf die linke Spur und übersah einen dort fahrenden Ford Focus. Dessen 31-Jahre alter Fahrer musste abbremsen und nach links ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Dabei krachte der Ford in die Mittelleitplanken. Ohne sich um den angerichteten Schaden, der alleine bei dem Auto auf rund 6.000 Euro geschätzt wird, flüchtete der Fahrer ohne anzuhalten in Richtung Tübingen. Die Höhe des Sachschadens an den Leitplanken ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere wird auch der Fahrer des orangefarbenen Lkw gesucht, der von dem Kombi überholt worden war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Frickenhausen (ES): Fußgängerin angefahren

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung Kelternstraße / Blumenstraße ereignet hat. Ein 29-Jähriger wollte gegen 8.25 Uhr mit seinem Dacia Sandero von der Kelternstraße kommend, nach rechts in die Blumenstraße einbiegen. Dabei übersah er die querende, 69 Jahre alte Frau und erfasste sie frontal mit seinem Wagen. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend ins Krankenhaus. (cw)

Wendlingen (ES): Bei Arbeitsunfall verletzt

Ein Handwerker ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag verletzt worden. Der Mann war gegen 13.10 Uhr in einem Neubau in der Clara-Schumann-Straße tätig und beging eine faltbare Treppe zwischen dem Obergeschoss und dem Dachspitz. Dabei löste sich die Treppe nach derzeitigem Kenntnisstand aus der Verankerung, worauf der Handwerker stürzte. Er musste von der Feuerwehr durch ein Fenster im ersten Obergeschoss gerettet und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Mit Radlader umgekippt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochvormittag in der Zeppelinstraße in Kusterdingen ereignet. Gegen 11.45 Uhr führte ein Garten- und Landschaftsbauer auf einem dortigen Grundstück entsprechende Arbeiten mit einem Radlader aus, wobei die Arbeitsmaschine auf dem abschüssigen Untergrund nach links auf einen stehenden Bagger kippte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Hechingen (ZAK): Mädchen im Umkleidekabine belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann, der am Dienstagnachmittag zwei Jugendliche im Hallen-/Freibad belästigt haben soll, fahndet derzeit das Polizeirevier Hechingen. Die beiden 14-Jährigen befanden sich gegen 16.15 Uhr in einer der Umkleidekabinen, als sie bemerkten, dass ein Unbekannter aus der Nachbarkabine sie beobachtete. Eine der Jugendlichen schrie daraufhin, worauf der Mann zum Ausgang flüchtete und mit einem E-Bike in Richtung Schulen davonfuhr. Er konnte im Zuge einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Von dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist zwischen 60 und 70 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und hat einen leichten Bauchansatz. Er hat lichte graue Haare und einen grauen Vollbart. Er war mit einem hellblauen T-Shirt, einer dunkelblauen Jeanshose und Sandalen bekleidet. Bei seiner Flucht mit dem Rad trug er einen Helm und eine Sonnenbrille. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter Telefon 07471/9880-0 entgegen. (rd)

Bisingen (ZAK): Gebäudebrand

Ein schätzungsweise sechsstelliger Sachschaden ist bei einem Brand am Mittwochmittag in der Gutenbergstraße entstanden. Gegen 13 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus, nachdem ein entsprechender Notruf eingegangen war. Wie sich vor Ort herausstellte, war die Abdeckung des Außenpools eines dortigen Wohnhauses aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten, worauf die Flammen auch auf das Gebäude übergegriffen und bereits den Dachstuhl erreicht hatten. Im Zuge der Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr, bei der auch Drehleitern zum Einsatz kamen, musste auch das Dach geöffnet werden. Verletzt wurde durch den Brand nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell