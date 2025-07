Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnung vor Betrugsmasche mit vermeintlich günstigem Heizöl; Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Kind aus Pkw befreit; Scheibe eingeschlagen; Rauch in Kindergarten

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb: Betrugsmasche mit vermeintlich günstigem Heizöl (Warnhinweis)

Die Polizei warnt vor aktuell erneut vermehrt auftretenden Betrügereien mit Heizöl-Angeboten, die mit einem scheinbar günstigen Preis Verbraucher in die Falle locken sollen. Nachdem das Geld per Vorkasse überwiesen wurde, erfolgt keine Öllieferung und die Betrüger sind auch nicht mehr zu erreichen.

So wurde vor wenigen Tagen eine Geschädigte aus einer Reutlinger Kreisgemeinde Opfer einer solchen kriminellen Handlung. Die Frau orderte im Internet eine Öllieferung und musste dafür innerhalb von 48 Stunden den fälligen Gesamtbetrag im Voraus überweisen. Am zugesagten Liefertag kam jedoch kein Heizöl bei ihr an. Eine Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen günstigen Händler war nicht mehr möglich.

Es gibt einige wichtige Tipps und Verhaltenshinweisen, um Fakeshops zu erkennen und nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen. Zunächst sollten Kunden das Impressum der Seite auf Seriosität prüfen. Weiterhin gibt es diverse Internetseiten, die potentielle Fakeshopseiten auf Anfrage hin überprüfen, wie zum Beispiel die des Verbraucherschutzes. Bei geforderten Vorab-Überweisungen, insbesondere wenn diese auch noch an ausländische Konten gehen sollen, ist höchste Vorsicht geboten. Auch können auffällig günstige Angebote arglose Besucher verlocken, unüberlegt eine Bestellung aufzugeben.

Ergänzend können die Seiten www.polizei-beratung.de und die der Verbraucherzentrale unter www.verbraucherzentrale.de (Fakeshop-Finder) weiterhelfen. (gj)

Wolfschlugen (ES): Gemeine Telefonbetrüger schädigen Seniorin (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin aus Wolfschlugen ist im Laufe des Montags Opfer von gemeinen Telefonbetrügern mittels eines sogenannten Schockanrufs geworden. In einem Telefonat gab sich der Täter als angeblicher Staatsanwalt aus und konfrontierte die Frau mit der frei erfundenen Geschichte, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse deswegen nun ins Gefängnis, außer die Angerufene würde als Auslösung 150.000 Euro bezahlen. Die Frau schenkte der Nachricht Glauben und packte Schmuck und Bargeld zusammen, welches sie auf Geheiß einer weiblichen Abholerin übergab, die an ihre Wohnanschrift kam. Kurze Zeit später meldeten sich die Betrüger erneut telefonisch und verlangten weitere Wertsachen, woraufhin die Seniorin wiederum Bargeld und Schmuck herrichtete und dies auf dem Rewe-Parkplatz in Wolfschlugen einem männlichen Abholer übergab. Erst im Nachhinein erkannte die Dame den Betrug und verständigte die richtige Polizei.

Die beiden Abholer der Wertsachen werden wie folgt beschrieben:

Weiblich, schlanke Figur, circa 160 cm groß, etwa 35-38 Jahre alt, trug großen, weißen Sonnenhut, eine lange, beige Hose, ein helles T-Shirt

Männlich, schlanke Figur, circa 180 cm groß, etwa 25-28 Jahre alt, trug kurze blaue Jeanshose, ein T-Shirt, sprach mit osteuropäischen Akzent

Hinweise zu diesen Personen oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen von Fahrzeugen oder Personen nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen.

Die Polizei warnt im Zusammenhang mit Telefonbetrügereien ausdrücklich vor Anrufen, bei denen sich angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte nach Wertsachen, Bargeld oder Schmuck erkundigen. Legen Sie dann sofort auf! Die echte Polizei oder Institutionen der Strafverfolgung würden Sie nie danach fragen oder von Ihnen verlangen, solche Gegenstände auszuhändigen!

Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall mit Leichtverletztem

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat der Lenker eines E-Scooters am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Musberg erlitten. Eine 56-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit einem BMW auf dem Eichbergweg unterwegs. An der Einmündung in die Karlstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts, auf einem Gehweg kommenden, 19 Jahre alten Lenker eines E-Scooters. Hierbei verletzte sich der Heranwachsende und musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. (ms)

Ostfildern (ES): Kind aus Pkw befreit

Durch den Polizeiposten Ostfildern ist am Dienstagmittag ein erst wenige Monate altes Kind aus einem Auto befreit worden. Gegen 13.50 Uhr schnallte die Mutter des Mädchens dieses im Pkw in der Edith-Stein-Straße an und wollte lediglich kurz einen Einkaufswagen zurückbringen. Danach stellte die Frau fest, dass das Fahrzeug verschlossen war und sich die angelehnte Beifahrertür nicht mehr öffnen ließ. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der Türspalt durch einen zu Hilfe kommenden Passanten offengehalten werden. Im weiteren Verlauf wurden durch einen Beamten zwei Scheiben des Autos mit einem Notfallhammer eingeschlagen, um das Kind zu befreien. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb das Kind unverletzt. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren zur Hilfeleistung ausgerückt. (mr)

Ostfildern (ES): Scheibe eingeschlagen

Ein im Paracelsus Weg in Ruit geparkter Renault ist am Dienstagmorgen zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen sieben Uhr und neun Uhr schlug der Unbekannte die hintere, linke Scheibe des Wagens ein und entwendete von der Rückbank eine mit Artikeln des täglichen Bedarfs gefüllte Einkaufstüte. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Rauch im Kindergarten

Rauch aus der Küche eines Kindergartens hat am Dienstagvormittag in der Ursulastraße für Aufregung gesorgt. Kurz nach elf Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei zunächst über einen Küchenbrand informiert worden. Alle Kinder waren bereits aus dem Kindergarten gebracht worden. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte schnell Entwarnung geben. Eine auf einer heißen Herdplatte abgestellte Plastikkiste hatte zu rauchen begonnen. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Die Kiste wurde von der Feuerwehr entfernt, die Herdplatte ausgebaut und das ganze Gebäude nachfolgend belüftet. Verletzt wurde niemand. Ob außer an der Herdplatte oder der Plastikkiste ein nennenswerter Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell