Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Reutlingen-Nord unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Erster Polizeihauptkommissar Thorsten Kunze hat zum 1. Juli die Leitung des Polizeipostens Reutlingen-Nord übernommen. Er trat damit die Nachfolge von Polizeioberkommissar Markus Drews an, der die Dienststelle zuletzt interimsmäßig geleitet hatte.

Die polizeiliche Laufbahn des 51-jährigen Thorsten Kunze begann im Jahr 1993 bei der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst zog es ihn 1998 zum Polizeirevier Reutlingen, dem er bis Ende 2024, darunter knapp 23 Jahre als Dienstgruppenleiter, treu blieb. Seit Januar dieses Jahres hospitierte er bei verschiedenen Dienststellen zur Vorbereitung auf die neue Tätigkeit als Leiter des Großpostens.

Seit Juli ist Erster Polizeihauptkommissar Kunze nun gemeinsam mit 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger für die Stadtteile Orschel-Hagen, Storlach und Voller Brunnen sowie den Stadtbezirken Rommelsbach, Sondelfingen, Mittelstadt, Oferdingen, Altenburg und Reicheneck von Reutlingen zuständig. Weiterhin gehören die Gemeinden Walddorfhäslach und Pliezhausen zum Zuständigkeitsbereich des Polizeiposten-Nord.

Thorsten Kunze wohnt mit seiner Ehefrau und einer gemeinsamen Tochter in Reutlingen-Mittelstadt. (ms)

