Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Todesopfer

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Todesopfer

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei Toten ist es am Sonntagmittag, um 13.20 Uhr, auf der Landesstraße 230 Höhe Gomadingen gekommen. Eine 25-Jährige war mit ihrem Motorrad Suzuki in einer Gruppe von vier Fahrern in Fahrtrichtung Münsingen unterwegs. Als letzte ihrer Gruppe überholte sie einen vorausfahrenden Renault Traffic, der von einer 49-Jährigen gelenkt wurde. Während des Überholvorgangs kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 66-Jährigen, der als Erster einer fünfköpfigen Gruppe mit seinem Motorrad Yamaha in Richtung Reutlingen unterwegs war. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen, einem Notarzt, einem organisatorischen Leiter und einem Rettungshubschrauber vor Ort war, erlagen beide Motorradfahrer an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Motorradgruppen mussten anschließend durch den Nachsorgedienst betreut werden. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallaufnahme wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei übernommen, und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. Während dieser Zeit war die L230 voll gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit (Stand 17.00 Uhr) noch an. Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein. Beide Motorräder mussten durch einen Abschleppdienst versorgt werden, der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell