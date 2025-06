Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Mit Pedelec gestürzt

Am Freitagabend ist es im Bereich der Stegäckerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.05 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pedelec die dortige Fußgängerbrücke und kam am Ende der Brücke, im Bereich der Straße Auf der Raise, nach derzeitigem Stand ohne Fremdeinwirkung zum Sturz. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er nach Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da bei der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Am Pedelec selbst entstand ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro.

Metzingen (RT): Radfahrerin leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 19.20 Uhr in Metzingen erlitten. Die 53-jährige Fahrradfahrerin befuhr verbotswidrig einen Fußgängerweg in der Max-Eyth-Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr zeitgleich aus einem Parkplatz heraus, querte hierbei den Fußgängerweg und kollidierte in der Folge mit der Fahrradfahrerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Hierbei zog sich die 53-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden am Pkw und am Fahrrad in Höhe von insgesamt ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Metzingen (RT): Auffahrunfall

Zwei verletzte Personen sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 0.05 Uhr ereignet hat. Ein 34-Jähriger fuhr in seinem VW Golf auf der Eichbergstraße in Richtung der Auffahrt zur B 28 hinter einem Mercedes Benz EQE. Der Fahrer des VW bemerkte nicht, dass der Mercedes vor ihm bremste, und fuhr von hinten auf diesen auf. Der ebenfalls 34-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine 9-jährige Mitfahrerin erlitten hierdurch Stand jetzt leichte Verletzungen, die vor Ort nicht durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten.

Esslingen (ES): Fahrrad mit PKW kollidiert

Am Freitagnachmittag ist es auf der Hohenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 10-jähriger Junge die Hohenheimer Straße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hohe Straße wollte er nach links in diese einbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er schließlich immer weiter nach rechts und kollidierte dort mit einem verkehrsbedingt wartenden Chrysler eines 59-Jährigen. Der Junge kam schließlich zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Nürtingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist in der Badstraße ein Exhibitionist aufgetreten. Gegen 16.45 Uhr ging eine Frau mit ihrem Kinderwagen vom Nürtinger Freibad spazierend über einen geschotterten Weg in Richtung des dortigen Parkplatzes, um dort in ihren PKW einzusteigen. Hierbei sah sie eine männliche Person, die am Schotterweg zunächst urinierte und schließlich vor ihr masturbierte. Hierbei sah er die Frau an. Als sie schließlich in ihren PKW einstieg entfernte sich der unbekannte Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm, bekleidet mit Jeans und einem hellblauen T-Shirt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter 07022/92240 entgegen.

Schömberg (ZAK): Auffahrunfall mit Schwerverletztem auf der B 27

Schwere Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag auf der B 27 zwischen Neukirch und Schömberg zugetragen hat. Eine 43-jährige Lenkerin eines Dacia Jogger befuhr die Strecke gegen 16.40 Uhr in Fahrtrichtung Schömberg. Weil sie nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen wollte, ordnete sie sich ordnungsgemäß ein und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger. Unmittelbar hinter dem Dacia fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Seat Ibiza, welcher die Situation zu spät erkannte. Der Mann versuchte noch nach rechts auszuweichen, was ihm aber letztlich nicht gelang. Der Seat kollidierte in der Folge mit dem hinteren rechten Fahrzeugeck des Dacia, woraufhin sich der Seat drehte, einmal überschlug und letzten Endes neben der Bundesstraße auf einem Feldweg zum Unfallendstand kam. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Kurzzeitig war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, weshalb die B 27 für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden musste. Da der Dacia nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt.

Haigerloch (ZAK): Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag bei Gruol erlitten. Ein 64-jähriger Lenker eines Ineos Grenadier hat gegen 14.15 Uhr die Abschleifung von der B 463 herkommend befahren und hatte an der Einmündung in die L 390 angehalten. Im Anschluss wollte er nach links auf die Landstraße in Richtung Gruol abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 41 Jahre alten Biker, der auf seiner Honda von Haigerloch kommend nach links auf die Zufahrt zur B 463 abbiegen wollte. Der Honda-Fahrer wurde durch die Kollision mit dem Geländewagen von seiner Maschine abgewiesen und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Sein Motorrad fuhr rund 30 Meter weiter bis es zur Seite stürzte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (ms)

