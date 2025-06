Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leiche aus Neckar identifiziert (Nachtragsmeldung), Unfälle mit Verletzten, Tödlicher Unfall bei Gartenarbeiten, Einbruch

Reutlingen (ots)

Radfahrer kollidiert

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Ecke Lederstraße/Machtalerhofstraße verletzt worden. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 11.15 Uhr mit einem Fahrrad die Machtalerhofstraße in Richtung Lederstraße und wollte nach links in diese abbiegen. Dabei verstieß er offenbar gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit der von links kommenden, 25-jährigen Radlerin. Beide Zweiradfahrer stürzten in der Folge zu Boden. Der 40-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, musste mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 25-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch sie wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrräder wurden zum Polizeirevier transportiert und dort untergestellt. (rd)

Lichtenstein (RT): Fahrrad kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der L230 erlitten. Der Junge befuhr mit weiteren Schülerinnen den Radweg entlang der Landesstraße und wollte diese überqueren. Hierzu hielt er zunächst an. Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger mit einem Seat die L230 in Richtung Kreisverkehr Traifelberg. Zeugenangaben zufolge soll der Autofahrer beim Erkennen der Kinder abgebremst haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Zehnjährige vor dem Pkw auf die Straße gefahren sein und noch versucht haben, dem herannahenden Fahrzeug wieder nach rechts auszuweichen. Auch der Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein und versuchte noch auszuweichen, konnte eine leichte Streifkollision mit dem Jungen jedoch nicht mehr verhindern. Dieser stürzte zu Boden. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigen übergeben. (rd)

Pfullingen (RT): Mann bei Gartenarbeiten tödlich verunglückt

Ein Mann ist bei einem tragischen Unfall am Freitagvormittag in der Pfullinger Gerhart-Hauptmann-Straße tödlich verunglückt. Auf dem an einem Hang gelegenen Anwesen wurden gegen zehn Uhr Erdarbeiten durchgeführt. Ein 28-Jähriger befuhr hierbei mit einem Radlader das Grundstück parallel zur Hangkante. Ersten Erkenntnissen der Tübinger Verkehrspolizei nach rutschte der Hang unter dem Gewicht des Fahrzeugs ab und der Radlader stürzte auf die Seite. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes rückten auch die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung an die Unglücksstelle aus. Der Radlader musste aufwändig mit einem Autokran aufgerichtet worden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Straße gesperrt werden. Die Verkehrspolizei hat zusammen mit Beamten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen sowie Mitarbeitern vom Amt für Gewerbeaufsicht und Arbeitsschutz des Landratsamtes Reutlingen die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Nach Leichenfund in Neckar - toter Mann identifiziert

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.06.2025 / 11.40 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6061898

Der am 23.06.2025 tot aus dem Neckar in Wendlingen geborgene Mann konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 26 Jahre alten Mann, der in Stuttgart gewohnt hat. Im Zuge einer am Donnerstag durchgeführten Obduktion ergaben sich weiterhin keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung. Wie bereits berichtet, hatte ein Passant den Leichnam am 23.06.2025 am Neckarwehr bei der Schäferhauser Straße entdeckt und die Polizei verständigt. Die Identität des Mannes war zunächst unbekannt gewesen. (rd)

Aichtal (ES): In Firmengebäude eingebrochen

Ein bislang Unbekannter ist von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in den Stockwiesen in Aich eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Täter am frühen Freitagmorgen gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude eingedrungen sein. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsucht. Gestohlen wurden mehrere Behältnisse mit einem noch unbekannten Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Tübingen (TÜ): Gegen Schutzplanken geprallt und verletzt

Ein Motorrollerlenker und seine Mitfahrerin haben am Freitagvormittag infolge eines Unfalls leichte Verletzungen erlitten. Der 75-jährige Rollerfahrer geriet kurz nach elf Uhr auf der Hegelstraße in Fahrtrichtung Schlossbergtunnel vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links, prallte gegen die dortigen Schutzplanken und kam anschließend zu Fall. Der Senior und seine 70 Jahre alte Sozia wurden mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Roller wird auf mehrere hundert Euro beziffert. (gj)

Gomaringen (TÜ): Fahrradfahrerin in Graben gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen eine 21-jährige Radlerin leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Gomaringen und Mähringen unterwegs. Hierbei wurde sie von einer 45 Jahre alten Citroen-Lenkerin überholt, die nach bisherigen Erkenntnissen einen zu geringen Seitenabstand eingehalten hatte. Die Fahrradlenkerin wich in der Folge nach rechts aus und stürzte dabei in den Straßengraben. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell