Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 26-jährigen Mann aus Dettenhausen

Reutlingen (ots)

Dettenhausen (TÜ): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.06.2025, 16.22 Uhr

Der seit Dienstagband, 24.06.2025, vermisste 26-Jährige aus Dettenhausen konnte am Donnerstagabend nach einem Zeugenhinweis an einer Bushaltestelle in Altenriet unversehrt angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell