POL-RT: Brennende Gasflasche auf Betriebsgelände

Reutlingen (ots)

Lichtenstein-Holzelfingen (RT): Brennende Gasflasche auf Betriebsgelände

Eine in Brand geratene Gasflasche hat ab Donnerstagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Kornbergstraße in Holzelfingen geführt. Gegen 9.30 Uhr hatte ein Zeuge die brennende Gasflasche auf dem Hof eines Betriebes entdeckt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit einem Großaufgebot vor Ort aus. Durch die Feuerwehr wurde das mit Acetylen befüllte Behältnis sofort gekühlt und hinsichtlich der Temperaturentwicklung permanent überwacht. Aufgrund der besonderen Gefahrensituation wurden im Umkreis von rund 200 Metern mehr als 70 Gebäude und rund 100 Bewohner evakuiert, die für die Dauer des Einsatzes sicher in einem städtischen Gebäude untergebracht und betreut wurden. Des Weiteren sperrten die Einsatzkräfte die Ortsdurchfahrt von Holzelfingen sowie die Zugangsstraßen und die Holzelfinger Steige komplett für jeglichen Verkehr. Nach rund fünf Stunden fortlaufender Kühlung der Gasflasche erloschen die Flammen, woraufhin nach weiterer mehrstündiger Wartezeit der Behälter sicher geborgen und abtransportiert werden konnte. Die Bewohner konnten gegen 19 Uhr zurück in ihre Wohnungen und sämtliche Straßensperrungen wurden aufgehoben. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Insgesamt befanden sich 74 Kräfte der Feuerwehr mit 20 Fahrzeugen, 30 Angehörige des Rettungsdienstes mit 14 Fahrzeugen, zwei Seelsorger sowie mehrere Drohnen, ein Bagger und Spezialfahrzeuge im Einsatz. (gj)

