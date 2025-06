Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Flächenbrand; Rauch in Wohnung;

Reutlingen (ots)

Fahrgast in Linienbus verletzt

Ein 82 Jahre alter Fahrgast in einem Linienbus ist am Mittwochmorgen in der Gartenstraße verletzt worden. Der Senior wollte den Linienbus kurz vor neun Uhr an einer Haltestelle in der Gartenstraße verlassen. Dabei wurde er vom Busfahrer offenbar nicht gesehen, woraufhin dieser die Bustüren schloss. Der 82-Jährige wurde daraufhin von den schließenden Türen erfasst und kam zu Fall. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Reutlingen (RT): Schwerverletzte Radfahrerin

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochvormittag eine Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 19-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr die Ringelbachstraße in Richtung Stadtmitte. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die junge Frau alleinbeteiligt mit ihrem Rad und verletzte sich dabei schwer. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Metzingen (RT): E-Scooterfahrer bringt Radlerin zu Fall und flüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag einen noch unbekannten E-Scooter-Fahrer. Dieser befuhr kurz nach 10.45 Uhr den Radweg parallel zur Hexham-Allee. Dort bog er nach links in Richtung Siemensstraße ab und schnitt nach derzeitigen Erkenntnissen die Kurve. Hierbei kam er zur Kollision mit einer bevorrechtigten, 78-jährigen Pedelec-Lenkerin, die den Radweg von der Friedrich-Münzinger-Straße in Richtung Siemensstraße befuhr. Im Gegensatz zum E-Scooter-Fahrer, der im Anschluss flüchtete, stürzte die Seniorin und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte sie nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der flüchtige Scooter-Lenker wird als männlich, etwa 14-16 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit dunklen Haaren, ein dunkelblaues T-Shirt und eine Bermuda-Hose tragend beschrieben. Zeugenhinweise zum dem Flüchtigen bitte unter Telefonnummer 07123/924-0 an das Polizeirevier Metzingen. (gj)

Mehrstetten (RT): Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand in der Nähe des Skilifts an der Bötttinger Straße sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag ausgerückt. Gegen 13.45 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften ausrückte, löschte die rund 300 Quadratmeter große Fläche. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (rd)

Plochingen (ES): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Knapp 47.000 Euro Schaden und eine verletzte Pkw-Lenkerin sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Schorndorfer Straße ereignet hat. Hierbei fuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer kurz vor 7.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden Tesla einer 49-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla im Anschluss auf einen davorstehenden Dacia geschoben, den ein 39 Jahre alter Mann lenkte. Die Tesla-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (gj)

Erkenbrechtsweiler (ES): Rauchentwicklung in Wohnung

Zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Goethestraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmorgen ausgerückt. Dort hatten kurz nach 5.30 Uhr auf einer eingeschalteten Herdplatte liegende Zeitungen zu qualmen begonnen. Ein anderer Hausbewohner bemerkte den Brandgeruch sowie die ausgelöste CO-Melder und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr kümmerte die um die Belüftung der verrauchten Wohnung. Der Bewohner wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Eine Weiterbehandlung im Krankenhaus lehnte er ab. Bis auf eine Verrußung rund um den Bereich des Herdes entstand kein weiterer Sachschaden. Die Wohnung blieb bewohnbar. (rd)

Filderstadt (ES): Pkw mit Pedelec kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 73-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Schulstraße erlitten. Ein 77-Jähriger befuhr kurz nach 18 Uhr mit einem Mercedes die Schulstraße in Richtung Uhlbergstraße. Kurz nach der Einmündung mit der Goethestraße kollidierte der Mercedes mit dem Pedelec der auf dem Radschutzstreifen in gleiche Richtung fahrenden 73-Jährigen. Diese stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Rosenfeld (ZAK): Von der Straße abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat eine 54-Jährige am Mittwochmittag in der Bochinger Straße die Kontrolle über ihren Audi verloren. Gegen 12.20 Uhr war die Frau mit ihrem Wagen auf der Straße unterwegs und prallte mit dem Vorderrad gegen den Bordstein, worauf der Reifen platzte. Anschließend kollidierte der Audi mit dem Heck eines geparkten BMW, der dadurch rund zwei Meter nach vorne geschoben wurde. Die 54-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. (rd)

