POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen (Burladingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Burladingen (ZAK):

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 21-Jährigen, der unter dringendem Verdacht steht, am Dienstagnachmittag in Gauselfingen mit einem Pkw auf Bauarbeiter zielgerichtet zugefahren zu sein. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 21 Jahre alte, mutmaßliche Peugeot-Lenker durch seine Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 17 Uhr den mit der Erdverkabelung beschäftigten Bauarbeitern in der Schulstraße aufgefallen und von ihnen aufgefordert worden, langsamer zu fahren. Unmittelbar danach soll der Fahrer beschleunigt haben und auf die Bauarbeiter zugefahren sein, sodass der Pkw über die Baugrube schanzte. Nur durch einen Sprung zur Seite konnten sich die zwei Arbeiter in Sicherheit retten. Beide blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Sowohl der Fahrer als auch sein Begleiter flüchteten zunächst zu Fuß, kehrten jedoch kurze Zeit später zur Baustelle zurück. Dort soll der 21-Jährige einen Wagenheber aus dem Peugeot genommen und damit auf einen 30 Jahre alten Arbeiter eingeschlagen haben, während sein 20-jähriger Begleiter offenbar einen weiteren Arbeiter mit Faustschlägen traktierte. Der Schlag mit dem Wagenheber konnte durch den 30-Jährigen abgewehrt werden. Er trug Handverletzungen davon, die in einem Klinikum medizinisch versorgt werden mussten. Sein Kollege blieb unverletzt.

Nach einer erneuten Flucht kehrten die beiden Tatverdächtigen schließlich in Begleitung weiterer Personen, die unter anderem wohl Schaufeln und Eisenstangen mit sich führten, zurück. Nur durch die akustisch wahrnehmbare Anfahrt der zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte wurde eine offenbar unmittelbar bevorstehende Auseinandersetzung zwischen der auf etwa ein Dutzend Personen gewachsenen Gruppe um die Beschuldigten und der Arbeiterkolonne vereitelt.

Die beiden Männer im Alter von 21 und 20 Jahren wurden durch Zeugen identifiziert und vorläufig festgenommen. Der Jüngere wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen am Abend auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 21-jährige ukrainische Staatsbürger am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (tr)

