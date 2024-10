Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, K 5905

Landkreis Tuttlingen) Alkoholisiert gegen Baum geprallt (24.10.2024)

Gosheim - K 5905 (ots)

Auf der Kreisstraße 5905 zwischen Bubsheim und Gosheim ist ein 32-Jährige mit etwa 3 Promille Alkohol im Blut von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. In Fahrtrichtung Gosheim hat der Mann die Kontrolle über seinen Audi vermutlich wegen der Alkoholisierung verloren und kam nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte abseits der Straße gegen einen Baum. Ein Rettungsdienst war an der Unfallstelle und zufällig deren Hubschrauber in der Nähe. Der junge Mann konnte so zügig ins Krankenhaus gebracht werden. Dort musste er neben einer Blutentnahme auch noch seinen Führerschein abgeben. An dem Audi dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell