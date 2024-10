Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Unbekannter Radfahrer beschädigt zwei Autos und flüchtet-Zeugen gesucht (24.10.2024)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, einen Unfall auf der Gottlieber Straße verursacht und ist danach geflüchtet. Ein laut Zeugin offensichtlich betrunkener Mann war auf der Gottlieber Straße von der Straße "Laube" herkommend in Richtung Europabrücke unterwegs und prallte auf Höhe der Hausnummer 23 gegen zwei geparkte Autos, einen Citroen C4 und einen VW Passat. In der Folge stürzte der Radfahrer. Ohne sich um den entstandenen Gesamtschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, stand der Unbekannte wieder auf und fuhr in Richtung Europabrücke weiter. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Person. Zu diesem liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor:

Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und eine stämmige Figur haben. Der Radfahrer war vollständig dunkel gekleidet.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

