POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr Rottweil) Unfall- Anhänger löst sich während der Fahrt-drei Leichtverletzte (24.10.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Drei leicht verletzte Personen und insgesamt 12.500 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, auf der Landesstraße 424 zwischen Aistaig und Oberndorf passiert ist. Ein 64-jähriger Fahrer eines BMW X5 mit angehängten Anhänger war auf der L 424 in Richtung Oberndorf unterwegs. Auf Höhe der Einmündung L424/ Aistaiger Straße löste sich der Anhänger von der Anhängekupplung des BMW und geriet auf die Gegenspur. Hierbei kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Ford B-Max einer 44-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die Autofahrerin sowie deren zwei Mitfahrer, im Alter von 54 und 69 Jahren. Am Ford und am Anhänger der Marke Hirth entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der 69-jährige Beifahrer im Ford kam mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

